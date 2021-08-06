Realme GT Master Edition, Avrupa’da Satışa Çıkacak

Realme, geçtiğimiz günlerde sadece 37 ayda 100 milyon küresel satışı aştığını duyurdu. OnLeaks tarafından yeni bir sızıntı, şirketin yeni başarısını kutlamak için Hindistan ve Avrupa’da Realme GT Master‘ın özel bir turuncu baskısını duyuracağını ortaya koydu.

Cihaz 32 megapiksel ön kameraya sahip ve arka kamera kurulumunda 64 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel süper geniş snapper ve 2 megapiksel makro kamera bulunuyor. Realme UI 2.0 tabanlı Android 11 işletim sistemiyle destekleniyor.

Realme GT Master Edition, 2400 x 1080 piksel (FHD+), 120Hz yenileme hızı, 360Hz dokunmatik örnekleme hızı, 5.000.000:1 kontrast oranı, %100 DCI-P3 çözünürlüğe sahip 6.43 inç Samsung Super AMOLED ekran (düz) sunuyor. Renk gamı, %91,7 ekran-gövde oranı ve 1.000 nit yüksek parlaklık vaat ediyor. Performansa gelince, bir Qualcomm Snapdragon 778G işlemci tarafından destekleniyor.

Fotoğraf ve video çekimi için, daha ucuz model arkada 64MP (geniş) + 8MP (ultra geniş) + 2MP (makro) üçlü kamera kurulumu ve 32MP ön kamera kullanıyor. Üst model ise OIS özellikli 50MP Sony IMX766 ana sensör, 16MP ultra geniş kamera, 2MP makro kamera ve 32MP selfie kamera ile geliyor.

Bağlantı cephesinde, telefonlar çift SIM, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GNSS, NFC ve USB Type-C bağlantı noktasını destekliyor. Ne yazık ki, bir MicroSD kart yuvasının yanı sıra 3,5 mm kulaklık jakına sahip değiller.

Telefonlar, bir ivmeölçer, ekran içi parmak izi sensörü, pusula, ortam ışığı sensörü, jiroskop ve yakınlık sensörü gibi tüm temel sensörleri içeriyor. Ek olarak, Realme GT Master Explorer Edition tek başına Dolby Audio destekli çift hoparlörlü bir sisteme sahip. Ancak her ikisi de Hi-Res Audio sertifikasına sahip.