Realme GT Neo 2’nin Renk Seçenekleri Sızdırıldı!

Realme, 22 Eylül’de Realme GT Neo 2’yi tanıtacak. Bugün erken saatlerde şirket, Neo2’nin Snapdragon 870 işlemci ve 5.000 mAh pil ile donatılacağını doğruladı. Tipster Digital Chat Station, akıllı telefonun başka bir CPU çeşidi olacağını iddia etti. Ek olarak, telefonun bazı özellikleri ve renk seçenekleri de gün yüzüne çıktı.

Söylentilere göre Snapdragon 870 işlemcili Realme GT Neo 2 Çin’de 360 dolar civarında fiyatlandırılacak. Bu model, uzun pil ömrü ile daha iyi bir oyun deneyimi sunmaya odaklanacak.

Söylentiler, Neo 2’nin bir Dimensity 1200-AI yonga seti modeli olacağını da ortaya koydu. Bu model de yaklaşık 315 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olacak. Kaynağımız 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 12 GB RAM + 256 GB depolama seçeneği bulunacağını iddia ediyor.

Telefon, Neo Blue ve Neo Green adlı iki renk seçeneğine sahip olacak. Bu renkler, Neo2’nin Dimensity 1200-AI modeli için geçerli olabilir. GT Neo 2’de 64 megapiksel ana sensöre sahip üçlü kamera kurulumu bulunması bekleniyor.