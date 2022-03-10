Realme GT Neo 3’ün Tasarımı Ortaya Çıktı

Realme GT Neo 3 bu ay satışa çıkacak. Lansman öncesinde, Realme’nin CMO’su Xui Qi, cihazın kamera kısmını sergilemek için yeni bir poster yayınladı. Böylece Realme GT Neo 3’ün farklı tasarımı gün yüzüne çıktı.

Yeni poster, Realme GT Neo3’ün ana kamerasının OIS desteğiyle geleceğini ortaya koyuyor. Kamera tasarımı söz konusu olduğunda, üstte bir ana kamera yer alıyor. Altında çift LED flaş ünitesi ve diğer iki kamera var. Raporlar, 50 megapiksel Sony IMX766 ana kameraya sahip olacağını ortaya koydu. Muhtemelen 8 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel makro kamera ona eşlik edecek.

Şirket, Realme GT Neo3’ün ön tasarımını henüz doğrulamadı. Fakat cihazın TENAA görünümü, ekranının merkezi olarak konumlandırılmış bir deliğe sahip olacağını ortaya koydu. Selfie’ler için 16 megapiksellik bir ön kamera ile gelecek.

Realme GT Neo3, Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6.7 inç AMOLED ekranla görücüye çıakcak. Cihaz, 12 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama alanını da beraberinde getirecek.

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