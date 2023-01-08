Realme GT Neo 5 Özellikleri Belli Oldu!

Realme kısa süre önce 240W kablolu şarjı destekleyen ilk telefon olacağını onayladı. Realme, GT Neo 5’in teknik özellik tablosunu henüz detaylandırmazken, GT Neo 5 olduğuna inanılan akıllı telefon, Çin onay kurumu TENAA’nın web sitesinde tüm özellikleriyle listelendi.

İki farklı model olarak karşımıza çıkacak olan Realme GT Neo 5’ler arasındaki tek fark batarya boyutudur. Birincisi 2.425 mAh nominal pil kapasitesine sahipken, ikincisi 2.225 mAh’ye sahip. Bu, RMX3706 ve RMX3708’in tipik pil kapasitesinin sırasıyla 4.850 mAh ve 4.450 mAh olacağı anlamına gelir. Bu, akıllı telefonların çift hücreli pilleri paketlediğini varsayıyor.

GT Neo 5’in 150W versiyonuna ve 240W modeline sahip olacağını iddia etmişti. İlki 5.000 mAh pil, ikincisi ise 4.600 mAh pil ile gelecek. Bununla birlikte, hem RMX3706 hem de RMX3708, 6.74 inç ekran boyutuna 2.772×1.240 piksel çözünürlüklü AMOLED ekran, maksimum 3 GHz frekansa sahip sekiz çekirdekli işlemci ve dört kamera ile gelecek. Ön tarafta 16MP kamera ve Arkada 50MP, 8MP ve 2MP ünitelerinden oluşan üçlü kamera sahip gelecek.

Her iki modelde de üç RAM (8 GB/12 GB/16 GB) ve dört depolama (128 GB/256 GB/512 GB/1 TB) seçeneği, bir ekran içi parmak izi tarayıcı bizleri karşılayacak. İlginç bir şekilde, pil boyutundaki farka rağmen RMX3706 ve RMX3708 8,9 mm kalınlıkta ve 199 gr ağırlığında olacak.

Realme GT Neo 5, resmi olarak önümüzdeki ay içerisinde tanıtılacak. Şu an için fiyat bilgisi hakkında herhangi bir detaya yer verilmedi.

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