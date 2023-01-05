CES 2023’te tanıtılan en iyi telefonlar

CES 2023, bolca yeni akıllı telefon göreceğiniz bir etkinlik değil, ancak Las Vegas’ta gerçekleşen etkinlikte hala bazı akıllı telefonlar tanıtılıyor. Galaxy S23 ve iPhone 15‘in bu yılın sonlarında gelmesi planlanırken, CES yine de gündeme birkaç sürpriz getirmeyi başardı. İşte CES 2023’te tanıtılan en iyi akıllı telefonlar.

Motorola ThinkPhone

Ne yazık ki, CES 2023’teki muhtemelen en ilginç akıllı telefon satın alabileceğimiz bir akıllı telefon değil. Motorola’nın ThinkPhone’u, şirketin İşletmeler Arası (B2B) telefon dünyasına girişinin bir parçası ve personelini kontrol etmek isteyen şirketler için çekici kılan yazılımlarla dolu.

Üzücü çünkü tasarımın bize 90’ların klasik IBM ThinkPad dizüstü bilgisayarlarını hatırlatması açısından nostaljik bir havasının yanı sıra harika teknik özellikleri de var. Mükemmel Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, telefona güç veriyor, ekran 120 Hz yenileme hızına sahip büyük bir 6,6 inç AMOLED tuval ve 68 W hızlı şarjlı 5.000 mAh pil var. Optik görüntü sabitleme (OIS) özellikli 50 megapiksel ana kamera ve 32 MP geniş açılı kamera ile kamera bile cezbedici.

Samsung Galaxy A14

Merakla beklenen S23 serisinin yerine geçemese de Galaxy A14, 200 dolarlık bir giriş seviyesi Galaxy telefonu, ancak düşük fiyat düşünüldüğünde teknik özellikler güçlü. 90Hz yenileme hızına sahip 6,6 inçlik bir ekranı var ki bu fiyata pek rastlanmıyor ancak çözünürlük sadece 720p ile sınırlı. 5.000 mAh pil, telefonun bir süre daha çalışmasını sağlıyor, ayrıca arkada üç kamera var. Ancak, yalnızca ana 50MP kamerası işe yarar diyebiliriz.

Fakat Galaxy A14’te 3,5 mm kulaklık girişi ve MicroSD kart yuvası, ayrıca Android 13 ve 5G bağlantısı bulunuyor. Basit bir telefondan ihtiyacınız olan çoğu şeyi iyi bir fiyata sunan bir telefon diyebiliriz.

OnePlus 11

OnePlus 11, Çin’deki bir etkinlikte ilk kez gösterilmişti fakat telefonun resmi lansmanı Las Vegas şovuyla aynı zamana denk geldi. Yani şirket bu telefonu bir nevi duyurdu. OnePlus, telefona 7 Şubat’ta küresel lansmanını yapacak, ancak 9 Ocak’ta Çin’de piyasaya sürecek. Bu, önümüzdeki ayı beklemeye gerek kalmadan neredeyse tüm ayrıntılara sahip olduğumuz anlamına geliyor.

Yonga seti olarak akıllı telefon Snapdragon 8 Gen 2 kullanıyor ve OnePlus yöneticileri duyuruda yonga setinin maksimum kapasitede tamamen çalışır durumda olacağını söyledi. Normalde bu dikkate değer bir açıklama olmazdı, ancak OnePlus’ın pil ömrünü artırmak ve sıcaklıkları kontrol altında tutmak için geçmişteki performansı sınırlama yoluna gittiğini biliyoruz.

Telefon, 12 GB veya 16 GB en yeni LPDDR5X RAM ve 256 GB veya 512 GB UFS 4.0 depolama ile birlikte gelecek.

TCL 40 SE

TCL’nin 40 SE akıllı telefonu yalnızca 169 dolar fiyatla satışa çıkıyor ve bunun için temel bir teknik özelliğe ve basit bir tasarıma sahip. 6.75 inçlik ekranın 90Hz yenileme hızına sahip olması, bu kadar düşük maliyetli bir telefonda görmek harika, ayrıca içinde 4 GB RAM’li MediaTek Hello G37 işlemci var.

Galaxy A14 gibi, arkasında 50 MP’lik bir kamera ve yanında iki adet 2 MP’lik kamera var ve ayrıca 3,5 mm’lik bir kulaklık girişi de var. Android 13 ile gelen telefona güç sağlamak için 5.010 mAh pil yer alıyor. Kutunun içinde bir şarj cihazı bile var.

Samsung Flex Hibrit

Pekala aslında bu tam bir telefon değil ama gelecekte bir telefonun temelini oluşturabilecek bir konsept. Samsung’un Flex Hybridi, bir cihazdan ziyade bir ekran teknolojisinin adı ve inanılmaz derecede akıllı. Katlanan ve kayan iki geleceğin telefon ekranı teknolojisini tek bir “cihazda” birleştiriyor. Ekranın solu açılıyor ve sağı dışarı kayıyor. 10,5 inç katlanmamış ekranı daha da büyük bir 12,4 inç ekrana dönüştürüyor.

Hayır, muhtemelen yakın zamanda gerçek bir telefonda bu teknolojiyi göremeyeceğiz, bu yüzden Galaxy Z Fold 5’in bir önizlemesini gördüğünüzü düşünmeyin, ancak Samsung’un bunun üzerinde çalıştığını görmek heyecan verici.