Samsung Galaxy S23 serisi en düşük 256 GB depolama ile gelecek

En son söylentilere göre Samsung, en az 256 GB depolama alanına sahip tüm Galaxy S23 akıllı telefonlarını piyasaya sürüyor. Twitter’daki Ahmed Qwaider’e göre, 128 GB seçeneği artık bu seri telefonlarda kullanılmayacak, yani Galaxy S23 Ultra‘nın 8 GB RAM versiyonu olmayacak – sadece 12 GB.

Sızıntı yapan kişi, S23 ve S23+ için yalnızca bir depolama seçeneği, ancak Ulta’nın üç sürümünü yayınladı ve bu, versiyonların tam bir listesi mi yoksa yalnızca en üst düzey telefonun tam olarak mı listelendiği sorusunu gündeme getirdi.

Galaxy S22 ve Galaxy S22+‘nın her ikisi de 8/128 GB’tan başladı, ancak şimdi Galaxy S23 ve Galaxy S23’ün temel versiyonu olarak 8/256 GB olacak. Galaxy S23 Ultra’nın üç seçeneği olacak – 12/256 GB, 12/512 GB ve 12 GB/1 TB.

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Good news for Samsung fans

It's amazing to be



Galaxy S23 8Ram + 256G🔥

Galaxy S23+ 8Ram +256G🔥

Galaxy S23 Ultra 12R+256G+512G+1T



Goodbye 128G

I've been waiting for this move for a long time

A very good move from Samsung thanks @technizoconcept pic.twitter.com/7EZbA6tyjK — Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) January 1, 2023

2022 amiral gemilerindeki depolama yongaları UFS 3.1 çözümüydü, ancak Galaxy S23 serisinin UFS 4.0‘a geçmesini bekliyoruz. Bu akıllı telefonlarda 2 kat daha yüksek okuma hızı ve 1,6 kat daha hızlı sıralı yazma hızı anlamına geliyor. Ayrıca güç verimliliğinde %46‘lık bir iyileşme var, bu da daha büyük hücrelerin pil ömrünü artıracak.