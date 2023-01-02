Ana SayfaAkıllı TelefonSamsung Galaxy S23 serisi en düşük 256 GB depolama ile gelecek

Samsung Galaxy S23 serisi en düşük 256 GB depolama ile gelecek

Samsung Galaxy S22 serisi 128 GB depolama ile gelmişti. Serinin şubat ayında tanıtılacak olan yeni versiyonları ise (S23 serisi) minimum 256 GB dahili hafızaya sahip olacak.

Selin Polat

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
28
Samsung Galaxy S23 temel depolama alanı 256 GB olacak

Chevrolet FNR-XE Hakkında Ayrıntılar Belli Oluyor!

Güvenilir marka Chevrolet, FNR-XE aracının konsepti konusunda yeni ayrıntılar açıklama başladı. Üstelik bu açıklamalar, aracının...

En son söylentilere göre Samsung, en az 256 GB depolama alanına sahip tüm Galaxy S23 akıllı telefonlarını piyasaya sürüyor. Twitter’daki Ahmed Qwaider’e göre, 128 GB seçeneği artık bu seri telefonlarda kullanılmayacak, yani Galaxy S23 Ultra‘nın 8 GB RAM versiyonu olmayacak – sadece 12 GB.

Sızıntı yapan kişi, S23 ve S23+ için yalnızca bir depolama seçeneği, ancak Ulta’nın üç sürümünü yayınladı ve bu, versiyonların tam bir listesi mi yoksa yalnızca en üst düzey telefonun tam olarak mı listelendiği sorusunu gündeme getirdi.

Galaxy S22 ve Galaxy S22+‘nın her ikisi de 8/128 GB’tan başladı, ancak şimdi Galaxy S23 ve Galaxy S23’ün temel versiyonu olarak 8/256 GB olacak. Galaxy S23 Ultra’nın üç seçeneği olacak – 12/256 GB, 12/512 GB ve 12 GB/1 TB.

2022 amiral gemilerindeki depolama yongaları UFS 3.1 çözümüydü, ancak Galaxy S23 serisinin UFS 4.0‘a geçmesini bekliyoruz. Bu akıllı telefonlarda 2 kat daha yüksek okuma hızı ve 1,6 kat daha hızlı sıralı yazma hızı anlamına geliyor. Ayrıca güç verimliliğinde %46‘lık bir iyileşme var, bu da daha büyük hücrelerin pil ömrünü artıracak.

-- Reklam --

Snapdragon 8 Gen 3 İçin Sürpriz Karar Alındı!

Günümüzün en büyük akıllı telefon işlemci markası Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3 için önemli bir karar aldı.Qualcomm tarafından...
Önceki İçerik
Realme C55’in Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı!
Sonraki İçerik
Cafe Owner Simulator Sistem Gereksinimleri
Selin Polat
Selin Polathttps://www.cepkolik.com
Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdikten sonra kendimi teknolojiye verdim ve her türlü teknolojik ürünler ile ilgilendim. 1 Nisan itibari ile de Cepkolik.com ekibinde yer aldım. Ekibimizle birlikte teknoloji ile ilgili en güncel haberleri ve incelemeleri sizlere tüm detayları ile birlikte ulaştırmayı hedefliyoruz
KaynakGsmarena

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021