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Realme GT Neo 6 Modelinin Teknik Detayları Sızdırıldı!

İki farklı model ile karşımıza çıkacak olan GT Neo 6, şimdiden Asya pazarında büyük bir ilgi görüyor

İbrahim Özbek

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neo gt 6

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Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Realma, GT Neo 6 modelinin teknik özelliklerini sızdırdı. İki farklı model ile karşımıza çıkacak olan GT Neo 6, şimdiden Asya pazarında büyük bir ilgi görüyor.

İki model arasındaki fark, pil kapasitesi ve şarj hızı gibi görünüyor. 4.600 mAh bataryaya sahip bir Realme GT Neo 6, GT Neo 5 ile aynı 240 W şarj ile gelecek. İlginç bir şekilde, yayınlanan teknik özelliklere göre, telefonun her iki çeşidi de tamamen aynı ölçülere sahip olacak.

Yonga seti ve pilin ötesinde, şu anda Realme GT Neo 6’nın 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı 6.67 inç OLED ekrana sahip olacağını sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. 8,12 veya 16 GB RAM ve 128,256,512 GB veya 1 TB depolama alanına sahip olduğu bildiriliyor. Ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP ek snapper ile çevrili OIS’li 50 MP IMX890 ünitesi olacak. Ön tarafta ise 16 MP’lik bir selfie kamerası yer alacak. Kaynaklara göre, GT Neo 6 ayrıca bir IR blaster ve bir x ekseni dokunsal motora sahip olacak ve Android 13 ile birlikte gönderilecek.

neo gt 6

İki modelde de bu kadar fazla özellik sızdırıldığı için resmi bir tarih olmasa da tanıtımın kısa sürede olacağa benziyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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