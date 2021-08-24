Realme GT Neo Enhanced Edition’ın Fiyatı ve Özellikleri Sızdırıldı

Çinli telefon üreticisi Realme, Realme GT Master Edition‘ı piyasaya sürdü. Bundan birkaç gün sonra, markanın Realme GT Neo Enhanced Edition adlı başka bir GT serisi telefonu piyasaya sürmesi bekleniyor.

Realme GT Neo, Mart ayının sonunda görücüye çıktı. Aynı akıllı telefon Hindistan’da Realme X7 Max olarak da satılıyor. Mayıs ayı sonlarında marka Realme GT Neo Flash Edition‘ı piyasaya sürdü. Üç ay sonra, Realme GT Neo Enhanced Edition adlı yeni bir cihazın özellikleri ortaya çıktı.

Sızıntıya göre, yakında çıkacak olan Realme cep telefonu, 2400 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına, ekran içi parmak izi sensörüne ve Gorilla Glass 5 korumasına sahip 6.43 inç Samsung E4 Super AMOLED ekran sunuyor. LPDDR4x RAM ve UFS 3.1 depolama ile birleştirilmiş bir Qualcomm Snapdragon 870 işlemci tarafından destekleniyor.

Telefonun arkasında 64MP OmniVision OV64B ana sensör, 8MP Sony IMX355 ultra geniş ünite ve 2MP monokrom sensörden oluşan üçlü arka kamera kurulumu yer alacak. Ön tarafta ise cihaz 16MP Sony IMX471 selfie kamerası sunacak. Akıllı telefon 370 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olacak.

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