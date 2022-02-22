Realme GT Neo3 Özellikleri Sızdırıldı!

Birkaç hafta önce bir Realme GT Neo3 Gaming Edition‘ın detayları sızdırılmıştı, yeni çıkacak olan Realme GT Neo3 ise bundan birkaç ay sonra piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Telefon 31 Temmuz‘da tanıtılacak bilgilere göre (340$/300€) fiyat etiketi ile gelecek . Aksi takdirde oldukça düşük olacağından, bu fiyatın bir miktar artacaktır. Neo2 32.000 Yen‘den başladı ancak festival sezonunda 7.000 Yen’lik bir indirim almıştı.

GT Neo3‘ün Snapdragon 888 yonga setini kullanması bekleniyor. Neo2 geçen yıl Snapdragon 870 ile piyasaya sürülmüştü, bu nedenle 888 artık Qualcomm‘un en yeni ve en iyisi olmasa bile performans artışı sağlayacak. Gaming Edition modeline gelince, bu modelin Dimensity 9000 yonga setini kullandığı söyleniyor.

Yeni model ayrıca 50 MP ana sensör ve OIS (64 MP OIS’siz) ile yükseltilmiş bir kameraya sahip olacak. Diğer kameralar 2021 modelindeki gibi olacak ancak bu da 8 MP ultra geniş, 2 MP makro ve 16 MP selfie kamerası olacağı anlamına geliyor.

Realme GT Neo3’ün bataryası 5.000 mAh pil olması bekleniyor. Şarj hızının 65W‘ın üzerine yükseltilip yükseltilemeyeceği belirsizliğini koruyor.

GT3 serisi, Hindistan ve diğer pazarlara açılmadan önce, büyük olasılıkla önce Çin pazarından piyasaya sürülecek.

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