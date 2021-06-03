Realme GT Serisi İki Yeni Modelle Küresel Lansmana Hazırlanıyor!

Bu yılın başlarında Realme, amiral gemisi telefonlarını performans modeli ve kamera merkezli model olmak üzere ikiye ayıracağını açıkladı. Realme GT olarak Çin’de piyasaya sürülen performans modelinin iki kardeş modeli var: Realme GT Neo ve Realme GT Neo Flash Edition. Bugün üretici, iki GT amiral gemisinin küresel pazarlara ne zaman geleceğini açıkladı.

Realme Avrupa ve Hindistan CEO’su Madhav Sheth tarafından bugün erken saatlerde bir tweette, Realme GT 5G Performance Flagship’in Haziran ayında dünya çapında duyurulacağı ve Realme GT Camera Flagship’in Temmuz ayında takip edileceği açıklandı.

Realme’nin stratejisi, amiral gemisi telefonlarının Pro, Pro Plus ve Ultra modellerini piyasaya süren diğer üreticilerden gördüklerimizden farklı bir yaklaşım gibi görünüyor. Bu diğer modeller, özellikle Pro Plus/Ultra modelleri genellikle en iyi kameralara sahiptir ve kardeşlerinden daha yüksek fiyatlıdır.

Realme GT 5G Performance Flagship, 120Hz yenileme hızına sahip 6.43 inç Süper AMOLED ekrana sahip. Snapdragon 888 tarafından destekleniyor ve 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB depolama alanına sahip.

Kameralar için arkada 64MP + 8MP + 2MP üçlü kamera kurulumuna ve önünde 16MP sensöre sahip. Telefon, USB-C bağlantı noktası üzerinden 65W hızlı şarj desteğine sahip 4500 mAh pil içeriyor. Ayrıca bir ekran içi parmak izi tarayıcısı, stereo hoparlör ve bir ses jakı bulunuyor.