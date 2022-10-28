Realme GT2 Pro, Android 13’ü alıyor

Realme GT2 Pro, şirketin küresel pazarlar için en üst düzey akıllı telefonudur, bu nedenle Android 13 güncelleme ücretini yönetmek normaldir. Android 13’ün GT2 Pro’ya teslim edildiğine ilişkin raporların tamamı şu an için Hindistan’dan geliyor, ancak yakında tüm dünyaya ulaşması bekleniyor.

Güncellemenin kendisi 5.5GB boyutunda ve pek çok yeni özellik ve Realme‘nin Aquamorphic dediği yeni bir görünüm getiriyor. Yeni, daha doğal ve hoş animasyonlar, gölgeler, UI öğeleri vb. sunar. Verimlilik ve kullanılabilirlik, güvenlik ve oyun açısından da iyileştirmeler vardır. İkincisi, kare hızını dengelemek ve performans ile güç tüketimini dengelemek için HyperBoost GPA 4.0 motoru biçiminde gelir.

Güncellemenin Realme’nin kaplamasının sürümünü değiştirmediğini, yine de Realme UI 3.0 olduğunu, ancak Android 13’ü temel aldığını unutmamak önemlidir. Ayrıca yeni Ekim 2022 güvenlik yaması da mevcut. Daha fazla bilgi için tam değişiklik günlüğüne göz atın:

Aquamorfik Tasarım (Aquamorphic Design)

Gelişmiş görsel konfor için Aquamorphic Design tema renkleri ekler.

Aquamorphic Design felsefesini animasyonlara uygulayarak onları doğal ve canlı hale getirir.

Güneş ve ayın yönünü simüle etmek için gölgelerle Gölge Yansıtıcı Saat ekler.

Farklı saat dilimlerinde saati göstermek için bir Ana ekran dünya saati widget’ı ekler.

Karmaşık hareketleri tanıyan ve optimize edilmiş etkileşimler sağlayan yeni bir davranış tanıma özelliği ile Quantum Animation Engine 4.0’a yükseltmeler.

Daha net ve daha düzenli bir görsel deneyim için UI katmanlarını optimize eder.

Daha doğal ve sezgisel görünmelerini sağlamak için gerçek dünya fiziğini animasyonlara uygular.

Bilginin daha kolay ve daha hızlı bulunmasını sağlamak için widget tasarımını optimize eder.

Daha iyi okunabilirlik için yazı tiplerini optimize eder.

Simgelerin daha kolay tanınmasını sağlamak için en son renk şemasını kullanarak sistem simgelerini optimize eder.

Çok kültürlü ve kapsayıcı unsurları bir araya getirerek çizimleri özellikler için zenginleştirir ve optimize eder.

Verimlilik (Efficiency)

Ana ekrana büyük klasörler ekler. Artık tek bir dokunuşla büyütülmüş bir klasördeki bir uygulamayı açabilir ve bir kaydırma hareketiyle klasördeki sayfaları çevirebilirsiniz.

Medya oynatma denetimi ekler ve Hızlı Ayarlar deneyimini optimize eder.

Ekran görüntüsü düzenleme için daha fazla işaretleme aracı ekler.

Ana ekrana widget eklemek için destek ekleyerek bilgi görüntülemeyi daha kişisel hale getirir.

Panoyu Optimize Eder. Ana ekranda aşağı kaydırmak, varsayılan olarak Rafı getirir. İçeriği çevrimiçi olarak ve cihazınızda arayabilirsiniz.

Güvenlik (Security & privacy)

Özel Kasayı Optimize Eder. Gelişmiş Şifreleme Standardı (AES), özel dosyaların gelişmiş güvenliği için tüm dosyaları şifrelemek için kullanılır.

Sağlık ve Dijital refah (Health & Digital wellbeing)

Çocukların gözlerini korumak için Kid Space’e Göz konforu ekler.

Oyun deneyimi (Gaming experience)

Temel senaryolarda kare hızını dengelemek ve performans ile güç tüketimini dengelemek için HyperBoost GPA 4.0’a yükseltmeler.