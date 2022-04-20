Realme Q5 ve Realme Q5 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bu haftanın başlarında Realme, Çin’de Realme Q5i‘yi sessizce tanıttı. Bugün şirket, Realme Q5 ve Realme Q5 Pro adlı daha güçlü Q serisi telefonları duyurmak için bir lansman etkinliği düzenledi. Gelin bu yeni akıllı telefonlara yakından göz atalım.

Tasarım

Realme Q5, 120Hz yenileme hızı sunan 6.58 inç FHD+ LCD panelle geliyor. 600 nit parlaklığa, 401 ppi piksel yoğunluğuna ve yüzde 90,8 ekran alanına sahip. Bu arada Realme Q5 Pro ise 120 Hz yenileme hızı, 1.300 nit parlaklık, 5000000:1 kontrast oranı, yüzde 100 DCI-P3 renk gamı ​​ve yüzde 92,6 ile 6,62 inç FHD+ AMOLED E4 ekrana sahip.

Ayrıca her iki telefonun ekranında da sol üst köşesinde bir delik var. Bu arada her iki akıllı telefonun da arka tasarımları, Realme GT Neo 2 amiral gemisi telefonundan ilham almış gibi görünüyor. Ayrıca Q5, yanda bir parmak izi tarayıcıya sahipken; Q5 Pro, ekran altı parmak izi tarayıcı ile geliyor.

Özellikler

Realme Q5, Snapdragon 695 işlemciye sahip. Ayrıca cihaz, 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB yerel depolama ile birlikte geliyor. Telefonda 60W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pil yer alıyor.

Snapdragon 870 işlemciyle gelen Realme Q5 Pro ise; 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar yerleşik depolama alanı vaat ediyor. Q5 Pro, daha hızlı 80W şarjı destekleyen 5.000 mAh pile sahip.

Realme Q5 ve Q5 Pro, Realme UI 3.0 ile birlikte Android 12 işletim sistemiyle geliyor. Her iki telefon da uygulamalara erişirken daha sorunsuz bir deneyim için 5 GB’a kadar genişletilmiş RAM desteği taşıyor. Ayrıca Q5, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS ve bir USB-C bağlantı noktası ile birlikte gelirken, Q5 Pro’da Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, çift frekanslı GPS, bir USB-C bağlantı noktası ve çift stereo hoparlör var. Her iki telefon da yaklaşık 8,6 mm kalınlığında ve yaklaşık 195 gram ağırlığında.

Kamera

Realme Q5 ve Q5 Pro, önde 16 megapiksel kamera ile geliyor. Q5’in arka kamera modülünde 50 megapiksel ana kamera ve derinlik ve makro çekimler için bir çift 2 megapiksel yardımcı kamera var. Bu arada Realme Q5 Pro’nun arka kamerasında ise 64 megapiksel ana kamera, 118 derecelik FOV’a sahip 8 megapiksel ultra geniş lens ve 4 cm odak uzaklığına sahip 2 megapiksel makro kamera yer alıyor.

Fiyat

8 GB RAM + 128 GB depolama – 202 dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama – 234 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama – 265 dolar

Renk seçenekleri: Racing Dusk (sarı) Glacier Waves (beyaz), and Phantom (siyah)

8 GB RAM + 128 GB depolama – 280 dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama – 312 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama – 343 dolar

Renk seçenekleri: Summer Engine (sarı), Snow Drift (beyaz) ve Phantom (siyah)

Realme Q5 Pro Special Edition

Realme Q5 Pro’nun özel bir sürümü de bugün görücüye çıktı. Telefon Time Agent anime karakterlerini temel alan özel bir pakette geliyor. Bu arada paket, Q5 Pro’nun sarı çeşidi (6GB RAM + 128GB depolama), koruyucu bir kılıf, bir Realmeow anahtarlık, çıkartmalar ve koleksiyon kartlarını içeriyor. Ayrıca sınırlı sayıda üretilen telefonun fiyatı yaklaşık 358 dolar.