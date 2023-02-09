Realme V30 ve Realme V30t Geliyor

Bugün mevcut mobil teknoloji dünyası için güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bildiğiniz üzere gün içerisinde 240W hızlı şarj destekli Realme GT Neo5‘in bilgisini paylaşmıştık. Bir diğer sevindirici haber ise, markanın Realme V30 ve Realme V30t akıllı telefon modellerini hala sipariş için mevcut olmasa bile web sitesinde fiyatlarıyla birlikte yayınlamış olması.

Telefonlar aynı sayfaya sahip olduğu için T olan modelin neden daha pahalı olduğu bilgisi henüz bilmiyoruz.

Teknik özelliklerine değinecek olursak; Realme V30, Dimensity 700 yonga seti ve 6 GB RAM / 8 GB RAM seçenekleri ile gelecek. Depolama 128 GB kapasite ile her iki modelde de aynı.

6.5” LCD, 720p çözünürlüğe ve 5MP özçekim kamerası için su damlası çentiğe sahiptir. Arkada iki kamera bulunuyor ve ana kameranın 13 MP sensöre sahip olduğunu biliyoruz. İkincisi, telefonun temel özellikleri arasında söz edilmediği için muhtemelen 2MP derinlik veya makro kameradır.

Realme V30 ve Realme V30t

Realme V30, Android 12 tabanlı Realme UI 3.0 arayüzü ile geliyor. İçinde 5.000 mAh pil var ve hızlı şarjdan bahsedilmediği için çok da hızlı sayılmayan 10W kapasitesinde olacağını varsayıyoruz. Diğer özellikler arasında 8,1 mm’lik ince bir gövde ve yan tarafta bir parmak izi tarayıcı bulunur.

Realme V30, 6 GB veya 8 GB RAM’i seçmenize bağlı olarak 1.099 CNY (160 $) veya 1.299 CNY (190 $) fiyat etiketi ile listelenmiştir. Realme V30t’nin aynı bellek seçenekleriyle daha pahalı olması bekleniyor – 1.299 CNY (190 $) veya 1.499 CNY (220 $).