Ana Sayfa » Oyun Rebel Wolves’ın İlk RPG Oyunu Dawnwalker Geliyor! Oyun Rebel Wolves’ın İlk RPG Oyunu Dawnwalker Geliyor! Emine Emre 10 Görüntüleme

RPG oyunları kapsamında rekabeti kızıştıracak yeni bir oyun geliştirilmeye başlandı; Dawnwalker! Rebel Wolves'ın ilk RPG oyunu Dawnwalker geliyor.

Rebel Wolves, CD Project RED’ten ayrılan Konrad Tomaszkiewicz tarafından kuruldu. Kurulduktan sonra NetEase Games’in yatırımını alan şirket, oyun endüstrisine sağlam adımlarla girdi diyebiliriz. Şirketin üzerinde çalıştığı güçlü bir proje olduğu biliniyor ancak detaylar bilinmiyordu. Sonunda yapılan duyuru ile meraklar giderildi; belki de oyun severler daha da meraklandırıldı. Rebel Wolves’ın ilk RPG oyunu Dawnwalker geliyor.

Rebel Wolves’ın İlk RPG Oyunu Dawnwalker Geliyor!

Rebel Wolves 2022 yılının Şubat ayında Konrad Tomaszkiewicz ve eski CD Projekt RED çalışanlarından oluşan bir grup tarafından kurularak oyun endüstrisine adım attı. CD Projekt RED’de iken The Witcher 3 ve Cyberpunk 2077 oyunlarının geliştirmesinde görev alan bu tecrübeli ekip; birlikte, yeni oyun şirketinde yeni bir oyun geliştirme sürecine başladı.

Çinli teknoloji şirketi NetEase Games, Rebel Wolves’un azınlık hissesini satın alarak şirkete ortak oldu. Bu iki şirketin birlikteli stratejik bir birliktelik olarak tanımlanabilir. Rebel Wolves güçlü bir finansal yatırım alarak önünü açtı diyebiliriz. Şirket bu iş birliğini açıkladığında operasyonel süreçlerde ve yatırım kararlarında bağımsızlığını koruyacağını deklare etmişti.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Ekibin AAA karanlık fantezi olarak tasvir edilen, üst kalite bir proje üzerinde çalıştığı bilinmekte idi. Ancak oyun hakkında başka bir detay bilinmiyordu. Oyun şirketi sonunda ilk açıklamayı X üzerinden yaptı. Rebel Wolves “Genellikle söylentiler hakkında yorum yapmayız. Ancak dedikodulardan bir şeyler duyduğumuza göre… Evet, Dawnwalker üzerinde çalışıyoruz!” bildirimini paylaştı. Oyun şirketinin paylaştığı X bildirimi ise şu şekilde:

Usually we don't comment on rumours.



However, since we've heard something through the grapevine…



Yes, we are working on Dawnwalker! pic.twitter.com/oVshT2n0l5 — Rebel Wolves 🐺🐺🎮 (@RebelWolvesDevs) January 15, 2024

Unreal Engine 5 üzerine inşa edilen AAA sınıfı RPG oyunu Dawnwalker, Rebel Wolves tarafından sonunda duyuruldu. Oyunun uzun soluklu bir seri olması bekleniyor. Paylaşılan görselin detaylarına bakıldığında vampir temalı bir oyunla karşılaşmamız muhtemel görünüyor. Görselde koyu kırmızı bir zemin üzerinde yer alan siyah bölgeler ve elinde kılıç olan bir karakter görülmekte. Karakterin baş kısmının üzerinde ne olduğu tam olarak anlaşılmayan bir sembol mevcut. Bahse konu karakter ise ne insan ne kurt olan; değişik bir varlığa benzemekte.

Rebel Wolves Dawnwalker Detayları

Görselde vampir teması ile Ortaçağ kombinasyonu seziliyor. Aslında vampir havası CD Project RED’in The Witcher oyununu, yani Dawnwalker geliştiricilerinin eskiden çalıştıkları oyunu, anımsatıyor ancak CD Project RED’in Orta Çağ Avrupa’sını konu edinen bir projesi bulunmuyor.

Dawnwalker şimdiden RPG oyunu severlerin ilgisini çekti bile. The Witcher gibi bir yapımın ardında olan ekibin projesi olması bile ilgi çekmesi için yeterli bir sebep diyebiliriz. Dawnwalker hakkında şimdilik başka bir detay bulunmuyor. Yeni haberlerde geldikçe biz de buradan sizlere duyuruyor olacağız.