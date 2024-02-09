Ana Sayfa » Oyun Red Dead Redemption 2 En Çok Satan Oyunlar Listesinde 7. Oldu – 9 Şubat 2024 Oyun Red Dead Redemption 2 En Çok Satan Oyunlar Listesinde 7. Oldu – 9 Şubat 2024 Emine Emre 12 Görüntüleme

Rockstar Games tarafından geliştirilen ve 2018 yılının son çeyreğinde piyasaya sürülen aksiyon macera oyunu Red Dead Redemption 2, aradan geçen yaklaşık 6 yıla rağmen popülaritesini artırarak yoluna devam ediyor. Satış rakamlarını ve ulaştığı oyuncu sayısını giderek artıran oyun, “tüm zamanlar” listelerinde de yükselmeyi sürdürüyor. 61 milyon adet satış rakamının üzerine çıkan Red Dead Redemption 2, bu rakamla, “tüm zamanların en çok satan oyunları” sıralamasında 7. basamağa yerleşti. Detaylara Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım…

Tüm Zamanların En Çok Satan Oyunları Listesinde Red Dead Redemption 2 de Var!

GTA serisi ile oyun sektörüne global çapta damga vuran Rockstar Games’in pek çok farklı başarılı oyunu da bulunuyor. Red Dead Redemption serisi de, şirketin bu oyunlarından biri konumunda. Piyasaya çıkmasından bu yana milyonlarca oyuncuya ulaşan oyun; PlayStation 4, Xbox One, Stadia, Microsoft Windows (PC) ve Android oyuncuları tarafından büyük rağbet görüyor.

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Bugüne değin, yalnızca Steam üzerinden dahi 500 bin dolayında inceleme alan Red Dead Redemption 2, bu incelemelerde “çok olumlu” görüş ortalaması yakalamayı başardı. Oyuncuların büyük ilgi gösterdiği yapım, satış rakamlarında da bir eşiği daha aşarak 61 milyon adedin üzerine çıktı. Bu sayede, “tüm zamanların en çok satan oyunları” listesinde bir basamak daha yükselerek 7. oldu.

En Çok Satan Oyunlar – 9 Şubat 2024!

İşte tüm zamanların en fazla satan oyunları sıralaması ve satış adetleri:

Tetris – 520+ milyon adet Minecraft – 301+ milyon adet GTA 5 – 185+ milyon adet Wii Sports – 83+ milyon adet PUBG – 85+ milyon adet Mario Kart 8 + Deluxe – 70 milyon adet Red Dead Redemption 2 – 61+ milyon adet The Elder Scrolls V: Skyrim – 60+ milyon adet The Witcher 3: Wild Hunt – 50+ milyon adet Overwatch – 50+ milyon adet Super Mario Bros. – 48+ milyon adet Pokemon Gen 1 – 47+ milyon adet Animal Crossing: New Horizons – 45+ milyon adet

Yukarıdaki listenin özellikle gelecek yıl piyasaya çıkması ön görülen GTA 6’dan sonra değişeceği düşünülüyor. Bunun yanı sıra, 2024 yılı Ocak ayında piyasaya çıkan ve kısa sürede 20 milyon adet satışın üzerine çıkan Pokemon benzeri oyun Palworld da şimdiye kadar en çok satan oyunlar listesine giriş yapabilecek yapımlardan biri olarak dikkat çekiyor.