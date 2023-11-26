Rockstar Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan çok oyunculu, açık dünya macera, vahşi batı oyun serisi Red Dead Redemption oyuncu kitlesini artırarak yoluna devam ediyor. Serinin 2010 yılında yayımlanan ilk oyununun çok beğenilmesinin akabinde ikincisi geliştirilmişti. İlk kez 2018 yılı sonunda piyasaya sürülen Red Dead Redemption 2 Steam’de dün (25 Kasım Cumartesi) itibariyle anlık 73.138 oyuncuya ulaşarak kendi oyuncu rekorunu kırmayı başardı.

Red Dead Redemption 2 Steam’de Kendi Oyuncu Rekorunu Kırdı

Rockstar Games tarafından 2018 yılının son çeyreğinde; PlayStation 4, Xbox One, Stadia ve Microsoft Windows (PC) için piyasaya sürülen Red Dead Redemption 2, aradan geçen 5 yıla rağmen popülerliğini artırarak sürdürüyor. Steam de yeni anlık oyuncu rekorunu kıran oyunun 100 bin rakamına doğru yol aldığını görüyoruz.

Bugüne değin yalnızca Steam üzerinden 500 bine yakın inceleme alan ve bu incelemelerde “çok olumlu” görüş ortalaması tutturan oyunun toplamda milyonlarca oyuncuya ulaştığını belirtmekte yara var. Çıktığı dönemin çok ötesinde olan yapım, günümüzde halen revaçta olmasını da buna borçlu.

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Red Dead Redemption 2 Steam’de Yüzde 67 İndirimde!

Oyunu satın almak isteyenler için bir de güzel haber var. Red Dead Redemption 2 Steam’de hali hazırda yüzde 67 indirimli olarak 19,79 dolardan satılmakta. Oyunun orijinal fiyatı 59,99 dolar olarak belirtilirken, bu fiyatın üzerinden ciddi bir indirime gidilmiş durumda. Bilindiği üzere 20 Kasım itibariyle Steam dolara geçmişti ve bu geçişin ardından Türk oyun tutkunları için oyun indirimleri çok daha önemli hale geldi.

Bunun yanı sıra oyunun hali hazırda Playstation Store’da an itibariyle 154 TL’den satılmakta olduğunu belirtmekte fayda var. Bu son derece cazip indirim 28 Kasım’a kadar devam edecek ve akabinde oyun orijinal fiyatından satılmaya devam edilecek.

Oyuncu Yorumları Nasıl?

Red Dead Redemption 2’nin kendi oyuncu rekorunu tazelemesinin akabinde sosyal medya hesaplarından konu hakkında şahsi görüşlerini belirten oyuncuların yorumlarından bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Tarihin en iyi oyunlarından biri Red Dead Redemption 2 bana göre. Serinin devamı da mutlaka gelmeli ve gelecektir. Elbette bunun için GTA 6 furyasının sona ermesini bekler Rockstar Games, orası ayrı.”

“Online kısım sıkıntılı maalesef. Hileden geçilmiyor. Vurulan kişi ölmüyor, UFO’lar oyunda fink atıyor. Hikaye modundan sonrası beni sarmadı ama demek ki halen tutuluyor.”

“Hayatımda oynadığım en iyi oyunlardan biri diyebilirim. Elbette bunu hikaye kısmı için söylüyorum. Online kısmı için yorum yapamam.”