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Geçtiğimiz günlerde en sevilen Rockstar yapımlarından biri olan Red Dead Redemption’ın yakında PC’ye geleceğini sizlerle paylaşmıştık. 2010 yılında piyasaya sürülen serinin ilk yapımının PC sürümü tam 14 yıldır beklenmekteydi ve nihayet 29 Ekim’de oyun severlerle buluşacak. Şimdi ise Red Dead Redemption PC sistem gereksinimleri ve fiyatı belli oldu. İşte ayrıntılar…

Red Dead Redemption PC Sistem Gereksinimleri

Rockstar Games imzalı efsane oyun Red Dead Redemption 29 Ekim’de PC’ye geliyor. İşte Red Dead Redemption’ı PC’de oynamak için gereken sitem özellikleri…

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Minimum PC sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-1670 ya da AMD FX-9590

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 960 ya da AMD Radeon R7 360

Depolama: 100 GB boş alan

DirectX: Sürüm 12

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

RDR’yi PC’de oynamak için önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10/11 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i7-8700K ya da AMD Ryzen 7 2700X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1080 Ti ya da AMD Radeon RX 5700 XT

Depolama: 100 GB boş alan (SSD önerilir)

DirectX: Sürüm 12

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

Red Dead Redemption’ı PC denemek isteyenler için görüldüğü üzere çok güçlü bir sisteme ihtiyaç duyulmuyor. RDR minimum PC sistem özellikleri işlemci ve ekran kartı özelliklerine bakıldığında RDR PC versiyonunun büyük bir oyuncu kitlesine hitap edeceği görülmekte. 2010 yılında çıkan Red Dead Redemption, oyun dünyasında büyü yankı uyandırmıştı. Oyunun prequel sürümü RDR 2 2017’de oyuncuyla buluşmuş ve yine aynı başarıyı yakalamıştı. Şimdi bu PC sürümünün de son derece beğenilmesi bekleniyor.

Red Dead Redemption PC Sürümü Fiyatı

Red Dead Redemption Steam ve Epic Games Store’da ön siparişe açıldı ve oyunun fiyatı 50 dolar seviyesinde. Oyunun PC sürümü ie Nintendo Switch fiyatı aynı. Undead Nightmare DLC’si ile birlikte gelen RDR oyunu; 4K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı, Ultrawide ve Super Ultrawide monitör desteği sunmakta. Bunların yanı sıra daha iyi grafik performansı için oyun; AMD FSR 3.0, DLSS Frame Generation, Nvidia DLSS 3.7 özelliklerine sahip.