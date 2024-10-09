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Red Dead Redemption, Rockstar Games’in en popüler, en beğenilen oyunlarından biri olarak sektörde önemli bir yere sahip. 2010 yılında piyasaya sürülen western video oyunu, şimdiye dek konsol oyuncularına sunulmakta idi. Şimdi ise Rockstar’dan PC oyuncularının oldukça hoşuna gidecek bir haber var; Red Dead Redemption PC’ye geliyor. Peki çıkış tarihi ne zaman ve fiyatı ne kadar? İşte detaylar…

Red Dead Redemption PC’ye Geliyor, Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Red Dead Redemption’ın geliştiricisi ve yayıncısı olan Rockstar Games, PC oyuncularına muhteşem bir haber duyurdu. 2010 yılında PS3 ve Xbox 360 platformlarında piyasaya sürülen Red Dead Redemption, 2023 yılında PS4 ve Switch konsollarında da yayınlanmıştı. Şimdi ise RDR 1’in PC sürümü geliyor. Red Dead serisinin ilk oyunu olan bu yapım ve ek paketi Undead Nightmare PC’de yayınlanmaya hazırlanıyor.

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Peki Red Dead Redemption ne zaman PC için yayınlanacak? Rockstar Games resmi sitesinde yayınladığı duyuruya göre RDR 29 Ekim 2024 tarihinde PC platformu için yayınlanacak. Rockstar Games RDR PC için bir fragman yayınlayarak oyun hakkında bilgiler de verdi. Red Dead Redemption PC sürümü fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Red Dead Redemption Undead Nightmare Ek Paketi ile PC’ye Geliyor

Bir Western oyunu olan Red Dead’in ilk oyunu Red Dead Redemption, oyunun zombi – korku genişlemesi ile birlikte PC’de yayınlanacak. RDR’nin PC sürümü uzun amandır, yaklaşık 15 yıl, PC oyuncuları tarafından bekleniyordu. Nihayet 29 Ekim’de büyük buluşma yaşanacak.

Red Dead Redemption severler için muhteşem bir deneyim sunacak olan PC versiyonu, 144 Hz yenileme hızı ve 4K çözünürlük sunacak. Ultra geniş açılı ekran modu ile gelecek olan yapım NVIDIA DLSS 3.7, AMD FSR 3.0 ve HDR10 teknolojilerini destekleyecek. Bunların yanı sıra RDR PC sürümü DLSS ile Frame Generation desteğine de sahip olacak.

Red Dead Redemption PC sürümü, Double Eleven ortaklığında geliştirildi ve oyun 29 Ekim’de Epic Games Store, Steam ve Rockstar Mağazası’nda satışa sunulacak. Oyunun ön siparişleri ne zaman açılacak; bunun için kesin tarih verilmiş değil ancak bu hafta içerisinde ön siparişin açılması bekleniyor.

RDR PC Sürümü Fiyatı Ne Kadar?

Red Dead Redemption PC versiyonu hakkında merak edilen bir diğer önemli detay ise oyunun fiyatı. Ek paket ile PC’ye gelecek olan Red Dead Redemption PC fiyatı henüz açıklanmadı. Fiyat konusunda açıklama yapıldığında biz de siz Cepkolik okurları için buradan paylaşıyor olacağız.