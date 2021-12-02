Red Magic 7, Oyun Telefonuna Dair Yeni Detaylar Var!

Qualcomm, amiral gemisi akıllı telefonlar için yeni nesil Snapdragon 8 Gen 1 yonga setini duyurduktan kısa bir süre sonra; Xiaomi, Motorola ve Realme gibi markalar; bu yeni işlemci tarafından desteklenen cihazları ilk piyasaya sürenler arasında olacaklarını doğruladı.

ZTE de Nubia ve Red Magic markaları altında; Snapdragon 8 Gen 1 ile çalışan akıllı telefonları piyasaya süreceğini duyurdu. Şirketin Red Magic 7 serisi oyun telefonları üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Piyasaya çıkmadan önce Red Magic 7, 3C sertifikasyon sürecinden geçti. Telefonun NX679J model numarasını taşıdığını ve 165W’a kadar hızlı şarj teknolojisini desteklediğini ortaya koyuyor.

Raporlara inanılırsa, akıllı telefon endüstri lideri 165Hz OLED panele ve 16GB RAM’e sahip olacak. Kameralara gelince, mevcut modelle aynı 64 megapiksel üçlü kamera kurulumuna sahip olmasını bekliyoruz.

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