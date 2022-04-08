Red Magic 7 Pro, 12 Nisan’da Görücüye Çıkıyor!

Bu yılın başlarında ZTE markalı Nubia, Çin’de Red Magic 7 serisi oyun akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Red Magic 7 telefon daha sonra küresel olarak piyasaya çıkmıştı. Şimdi ise şirket, Red Magic 7 Pro‘nun küresel lansman etkinliği için basın davetleri göndermeye başladı. Lansman 12 Nisan’da gerçekleşecek.

Red Magic 7 Pro Özellikleri

Serinin üst modeli Red Magic 7 Pro; standart Red Magic 7 ile hemen hemen aynı özelliklere sahip. Fakat bu üst modelde Red Core 1 işlemci yer alıyor. Bu, en yeni amiral gemisi cihazında oyun deneyimini geliştirmek için tasarlanmış özel bir çip. Ayrıca cihazda 500Hz dokunmatik örnekleme oranı sunan tetikleyicilerle geliyor.

Bunun dışında, kusursuz bir oyun deneyimini sunmak için tam bir ön ekran gövdesi vaat ediyor. Ayrıca, temel modla aynı ekranı destekliyor. Ancak yüzde 100 DCI P3 renk gamı, 10 bit renk, DC karartma gibi özelliklere de sahip.

Ayrıca, kalp atış hızı izlemeyi de destekleyen ekran parmak izi sensörüyle geliyor. Telefonda 18 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 1 TB dahili depolama yer alıyor. Sanal genişleme ile 24 GB toplam RAM vaat eden telefon, rakiplerini bu anlamda solluyor.

Telefon, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro sensör ile birlikte aynı 64 megapiksel üçlü kamera kurulumuna sahip. Ön tarafta, ekranın altında 16 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor. Ayrıca sadece 15 dakikada yüzde 100’e kadar şarj olmasını sağlayan 135 W hızlı şarj sunan büyük bir 5.000 mAh pil ile çalışıyor. Cihaz ayrıca endüstrinin ilk 165W GaN şarj cihazıyla birlikte geliyor.