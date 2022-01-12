Red Magic 7 Testlerden Başarıyla Geçti

Nubia, geçtiğimiz aylarda yeni akıllı telefonu Red Magic 7 modelini tanıtmıştı. Geçtiğimiz günlerde Red Magic 7 üzerinde birden çok test yapıldı ve yapılan testlerden başarı ile geçti.

Nubia, Red Magic 6 serisinin sonrasında yeni amiral gemisi olan Red Magic 7 modelini tanıtmıştı. Özellikle içerisinde yer alan Snapdragon 8 Gen 1 ile beraber piyasaya sürülen Magic 7, birçok özellik bakımından çok dikkat çekiyor.

Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti ile beraber girdiği testlerden olumlu sonuçlar alan Magic 7, kullanıcılarını sevindirdi. Single çekirdek puanında 1219 puan ve çoklu çekirdek testlerinde ise 3732 puan alarak dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Android 12 ile beraber gerçekten muazzam bir kullanım deneyimi sunuyor.

Red Magic 7, geçtiğimiz aylarda Çin bölgesinde 165 W hızlı şarjla şarj olan 4400 mAh bir kapasitesi ile tanıtılmıştı. Ayrıca Red Magic 7, 6.8 inç OLED bir ekrana sahip ve 1080p çözünürlüğe sahip olacak. Özellikle 512 GB depolama alanı ile gerçekten muhteşem bir kullanım deneyimi sunuyor.

Tanıtılması hakkında resmi bir tarih verilmese de yakın zamanda düzenlenecek bir lansman ile beraber Magic 7 hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağız.

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