Red Magic 8 Pro, 2 Şubat’ta satışa çıkıyor

En yeni nesil Red Magic telefon, 2022’nin sonundan hemen önce Çin’de piyasaya sürüldü ve şimdi birkaç hafta sonra 8 serisi uluslararası kullanıma hazır. Şirket, markayı biraz değiştirdi, böylece Pro+ modeli yok, bunun yerine Void versiyonu var.

Temel Red Magic 8 Pro, dokulu, opak arka paneli nedeniyle “Mat” olarak adlandırılır. Bu, tıpkı Çin’de piyasaya sürülen Pro telefon gibi 12 GB RAM ve 256 GB depolama ile donatılmıştır.

Diğer seçenek “Void” olarak adlandırılır ve 16 GB RAM ve 512 GB depolama ile Pro + ‘ya benzer. Void, Pro+ için sadece yeni bir isim değil, ancak uluslararası sürüm için bazı farklılıklar var.

En büyük değişiklik, her iki modelin de 6.000mAh bataryaya sahip olması ve her ikisinin de 65W’da şarj olması. Karşılaştırma için, Çin’de satılan Red Magic 8 Pro aynı pil kapasitesine sahiptir ancak 80W şarj ile donatılmıştır – bu, Çin modeli için 35 dakikalık ve uluslararası model için 43 dakikalık %0-100 şarj süresi anlamına gelir. Çin pazarındaki Pro+, daha hızlı 165 W şarjlı 5.000 mAh pile sahip, ancak bu küresel pazara gelmiyor.

Red Magic 8 Pro, üç hafta sonra, 2 Şubat’tan itibaren satışa sunulacak. İşte Matte ve Void versiyonlarının fiyatları:

Red Magic 8 Pro (global) Matte

(12/256GB) Void

(16/512GB) USD $650 $800 EUR €650 €750 GBP £580 £710 SGD $907 $1,120

Red Magic 8 Pro aşağıdaki ülke ve bölgelere geliyor:

Kuzey Amerika: Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri

Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri Avrupa: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Litvanya, Hırvatistan, Lüksemburg, Kıbrıs Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka, Polonya, Estonya, Portekiz, Finlandiya, Romanya, Fransa, Slovakya, Almanya, Slovenya, Yunanistan, İspanya, İsveç, İrlanda, Macaristan, İtalya, Letonya, Malta

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Litvanya, Hırvatistan, Lüksemburg, Kıbrıs Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka, Polonya, Estonya, Portekiz, Finlandiya, Romanya, Fransa, Slovakya, Almanya, Slovenya, Yunanistan, İspanya, İsveç, İrlanda, Macaristan, İtalya, Letonya, Malta Asya Pasifik: Hong Kong (Çin ÖİB), Endonezya, Makao (Çin ÖİB), Filipinler, Singapur, Malezya

Hong Kong (Çin ÖİB), Endonezya, Makao (Çin ÖİB), Filipinler, Singapur, Malezya Orta Doğu: İsrail, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır

İsrail, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır Latin Amerika: Meksika, Peru ve Şili

Maalesef Türkiye’yi listede göremedik.

İşte Red Magic 8 Pro’nun kısa bir özeti. 6.8” 1.116 x 2.480 piksel ekrana, 120Hz yenileme ve 960Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip bir AMOLED panele sahiptir. 16 MP ön kamera ekranın altına gizlenmiştir (2. nesil UDC teknolojisi). Dokunmatik ekrana ek olarak, 520Hz örnekleme hızında çalışan iki adet dokunmatik tabanlı tepe tetikleyici vardır.

Telefon, elbette LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama ile eşleştirilmiş Snapdragon 8 Gen 2 tarafından desteklenmektedir. Yonga seti, daha fazla ısı transferi için yeni malzemeleri ve hava akışını artırmak ve gürültüyü azaltmak için yeniden tasarlanmış, yükseltilmiş 20.000 RPM’lik bir fanı bir araya getiren ICE 11 sistemi tarafından soğutulur. Cube Performance Optimizer, oyun sırasında sabit kare hızları ve kullanılmadığında düşük güç tüketimi sağlar.

Telefon, stereo hoparlörler ve çift X ekseni lineer motorları bir araya getirir ve ayrıca 3,5 mm kulaklık jakına sahiptir. Kablosuz sistem Wi-Fi 7 (4×4 MIMO) için hazırdır ve 5G bağlantısı için 9 anten vardır. Arkadaki ana kamera, 50MP Samsung GN5 sensörle yükseltildi, yanında 8MP ultra geniş kamera bulunuyor.

Son olarak, iki modeli birbirinden nasıl ayırt edeceğimize dair bir açıklama yapma gereği duyduk – Void’in Pro+ gibi şeffaf bir arka yüzü var. Bu görünüm, uzay boşluğundaki galaksilerin renklerinden ilham aldı, renkler RGB aydınlatmalı aktif soğutma fanı tarafından işlenecek. Matte versiyonunda ayrıca RGB LED’ler vardır, ancak bunun yerine bir şerit üzerindedirler (çünkü fanı göremezsiniz).