Red Magic 9 Pro Yakında Piyasaya Çıkıyor!

Oyunseverler için piyasaya çıkacak olan Red Magiç 9 Pro, yakın zamanda tanıtılacak. Özellikleri ise şimdiden kendisine hayran bıraktı.

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok akıllı telefon modeli piyasaya çıkıyor. Özellikle oyun dünyasını da gelişmesi geliştirilen telefonların odaklı olmasına olanak sağlıyor. Red Magic 9 Pro modeli de, tüm oyunseverlerin kesinlikle tercih edeceği model olarak göze çarpıyor.

Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile gelecek olan model, ilk defa değiştirilebilir RGB fan ışıklandırması ile beraber gelecek. Ekran altına gömülü olan ön kamerayı, 6.8 inç bir ekranda göreceğiz. Ayrıca 2480*1116 piksel çözünürlüğe ve 120 hz ekran tazeleme hızına sahip olacak. Telefonun transparan gümüş, transparan siyah ve siyah renk olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Transparan renk seçeneklerinde telefonun iç komponentleri görülebiliyor.

Snapdragon 8 Gen 3 çip setinden güç alan Red Magic 9 Pro, 24 GB RAM ve 2 TB depolama kapasitesine kadar seçenekler sunuyor. Güçlü çipseti serin tutmak için ise buhar odası soğutma sistemi kullanılmıştır. Cihazın arka tarafında 50 MP arka kamera yer alacak, bununla beraber 50 MP ultra geniş kamera desteği de yer alacak.

6500 mAh bataryaya sahip olacak olan modeli 165 W hızlı şarj destekleyecek. Bu model tam 16 dakikada %100 dolum yapabilecek. Modelin resmi tanıtımı 23 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşecek.

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