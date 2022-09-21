Birkaç dakikadan uzun süredir internetteyseniz, muhtemelen Reddit’i duymuşsunuzdur. Tartışma web sitesi, büyük sosyal medya platformlarından biri olarak kabul edilmiyor, ancak yaklaşık yarım milyar kullanıcı, haber toplamadan internetteki ilginç garip konular hakkında konuşmaya kadar her şey için Reddit’i kullanıyor. Bazı durumlarda Reddit, aradığınız yanıtı bulma konusunda Google’dan daha iyidir. Elbette, diğer platformlardaki Reddit tehditlerine rastlamışsınızdır, ancak bunlar tavşan deliği takip etmek ve tartışmak için oluşturulmuş bu web sitesinden kaynaklanmaktadır.

Peki, eğlenceye atlamak ister misin? Seni suçlamıyoruz, ama önce kendini hazırlaman gerekecek. Reddit gibi herhangi bir platformda olduğu gibi, bir hesap oluşturmak size daha fazla özellik, daha fazla konu takip etme yeteneği verir ve daha kapsamlı bir şekilde dahil olabilirsiniz.

Bu kılavuzda, Reddit’in ne olduğunu açıklıyoruz, sitede gezinmek için ipuçları sunuyoruz ve ister bir PC’de ister en iyi Android telefonlardan birinde yapıyor olun, Reddit profilinin nasıl oluşturulacağını açıklıyoruz.

Reddit nedir?

Reddit, kullanıcıların çeşitli konularda tartışmalarına ve iletişim kurmalarına olanak tanıyan ABD merkezli bir web sitesi ve mobil uygulamadır. Bir karakter sınırlamasının olmaması, konuların aşırı derecede kapsamlı bir şekilde araştırılmasına izin verse de, mesaj dizisi sistemi onu biraz Twitter’a benzetiyor.

Bir konuya neredeyse her şeyi ekleyebilirsiniz. Metinler, bağlantılar, videolar, GIF’ler ve resimler, topluluklar veya alt dizinler halinde düzenlenen platform boyunca bulunabilir. Bu sayfalarda genellikle başlıklarda neler hakkında konuşabileceğiniz ve diğer kullanıcılarla iletişim kurarken nasıl davranacağınız konusunda kurallar vardır.

Raporlara göre Reddit, dünyada en çok ziyaret edilen dokuzuncu web sitesi ve ABD’de en çok ziyaret edilen altıncı web sitesidir. Yani bir Reddit profili oluşturmak istiyorsanız yalnız değilsiniz.

PC’de Reddit profili nasıl oluşturulur

Sosyal veya e-posta kanallarınızı platforma bağlamak istiyorsanız, çoğu platform için bir hesap oluşturmak kolaydır. PC’nizde bir Reddit profili oluşturmanız durumunda, hesabı oluşturmak için e-postanızı kullanmanız gerekir.

PC’nizde bir Reedit profilinin nasıl oluşturulacağına ilişkin adımlar şunlardır:

Tarayıcınızda reddit.com ‘a gidin. Sağ üst köşedeki mavi Kaydol düğmesini tıklayın. Google ile Devam Et, Apple ile Devam Et‘i seçin veya e-posta kutusunu doldurun. E-posta adresinizi girerseniz, gelen kutunuza gidin ve Reddit’ten gelen mesajı bulun. E-postada Reddit’e Devam Et yazan mavi düğmeye tıklayın. Hesabınızı ayarlamak için talimatları izleyin. Menüden Kimliğinizi seçin. Menüden İlgi Alanlarınızı seçin. Menüden Topluluklarınızı seçin. Avatarınızı seçin. Reddit ana sayfanıza göz atın. Sağ üst köşedeki Kullanıcı Adını Değiştir düğmesini seçin. Kullanıcı adınızı istediğiniz gibi değiştirin.

Android’de Reddit profili nasıl oluşturulur

Şimdi, süreci biraz kolaylaştırmak ve Reddit mobil uygulaması aracılığıyla Android akıllı telefonunuzda bir Reddit hesabı oluşturmak istiyorsanız, bu konuda da yardımcı olabiliriz. İşlem biraz farklıdır ve Reddit uygulamasının güvenliği nedeniyle bu talimatlarda bazı ekran görüntüleri görmeyeceksiniz. Yine de, bu hızlı adımları izleyerek hesabınızı sorunsuz bir şekilde oluşturabilirsiniz.

Reddit uygulamasını Google Play Store’dan indirin. Google ile Devam Et, Apple ile Devam Et‘i seçin veya e-posta kutusunu doldurun. E-posta kutusunu seçerseniz, kullanmak istediğiniz e-postayı, kullanıcı adını ve şifreyi seçin. Hakkınızda bölümünü, tanımladığınız şeyle doldurun. Takip etmek istediğiniz İlgi Alanlarını seçin. Avatarınızı seçin. Ana sayfa kontrol panelinize bakın ve keyfini çıkarın.

Ve hazırsın! İster bir PC’de ister bir Android akıllı telefonda başlamış olun, oturum açtığınız herhangi bir cihazda hesabınızı çalıştırabilir, böylece hareket halindeyken veya evinizin rahatlığında Dünya’nın düz olup olmadığını tartışabilirsiniz. Ayrıca, mobil deneyimden daha da fazla keyif almanıza yardımcı olabilecek bir dizi alternatif Reddit uygulaması var.

Dalın ve eğlenceye katılın!

Artık bir Reddit hesabı oluşturduğunuza göre, keşfetme zamanı. İlgi Alanlarınızı ve Topluluklarınızı seçmek ana sayfadaki deneyiminizi etkileyeceğinden, öncelikle kurulum sürecini ciddiye alın. Bundan sonra, takip edilecek üstleri veya alt dizinleri bulmak için arama çubuğunda biraz gezinin.

Platformla nasıl daha anlamlı bir şekilde etkileşim kuracağınıza gelince, nasıl alt dizin oluşturulacağına ilişkin kılavuzlara göz atın, böylece onları okumak yerine tartışmalara başlayabilirsiniz. Ayrıca, o topluluğun kurallarına uyduğunuz sürece, başkalarının konularına yorum yapabilir ve konu oluşturabilirsiniz.

Ve unutmayın, iyi eğlenceler! Sosyal medya platformları zehirli olabilirken, Reddit ilginç konularla ve ilgilenen insanlarla dolu, bu yüzden okuyacak ve ilgilenecek bir şey bulmakta sorun yaşamamalısınız.