Redfall Çıkış Fragmanı Yayınlandı!

Günümüzde birden fazla oyun çıkmakta bu oyunlar arasında yerini alan Redfall çıkmadan önce oldukça beğenilen oyunlar arasında yerini aldı. Bugünkü yazımızda sizlere Redfall çıkış fragmanına göz atacağız.

İlk olarak oyunun konusuna kısaca değinelim; Massachusetts’e bağlı bir ada kasabası olan Redfall, güneşi engelleyip kasabada yaşayanların dış dünyayla bağlantısını kesen bir vampir lejyonu tarafından kuşatılmış durumda. Vampirlerle olan mücadelemiz tüm umutlar bizde başlıyor.

Oyun içi mekaniklere göz attığımız zaman günümüz teknolojisi ile vampirlerle mücadele edeceğiz. Grafik konusunda oldukça iddialı olan şirket FPS modun da bizlere aksiyon ve gerilimi yaşatacaklarını ifade etti.

Özellikle oyun içinde kullanacağımız süper güçlerin olacağını da unutmayalım. Oyun içinde arkadaşlarınız ile oynayabileceğiniz modlarda bulunacak. Bunun yanında normal vampirler bulunurken bu vampirlerin üst seviye boss dediğimiz güçlü düşmanlarda oyun içinde yer alacak.

Oyunun fiyat ve çıkış tarihi hakkında şirket şu açıklamada bulundu; Planlamara göre Redfall, 2 Mayıs 2023‘te çıkış yapacak. Fiyatı 699 TL olan oyunu Steam‘den ön sipariş verebileceksiniz.