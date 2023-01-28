Redfall Çıkış Tarihi ve Fiyatı Belli Oldu!

Günümüzde birden fazla oyun çıkmakta bu oyunlar arasında yerini alan Redfall çıkmadan önce oldukça beğenilen oyunlar arasında yerini aldı. Bugünkü yazımızda sizlere Redfall çıkış tarihi ve fiyatı hakkında bilgi vereceğiz.

Oyunun konusuna gelecek olursak; Massachusetts’e bağlı bir ada kasabası olan Redfall, güneşi engelleyip kasabada yaşayanların dış dünyayla bağlantısını kesen bir vampir lejyonu tarafından kuşatılmış durumda. Vampirlerle olan mücadelemiz tüm umutlar bizde başlıyor.

Oyun içi mekaniklere göz attığımız zaman günümüz teknolojisi ile vampirlerle mücadele edeceğiz. Grafik konusunda oldukça iddialı olan şirket FPS modun da bizlere aksiyon ve gerilimi yaşatacaklarını ifade etti

Redfall Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 1600 (2.80GHz)

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD RX 580 veya Nvidia GTX 1070 (6 GB VRAM)

Depolama Alanı: 100 GB kullanılabilir alan

Oyunun fiyat ve çıkış tarihi hakkında şirket şu açıklamada bulundu; Planlamara göre Redfall, 2 Mayıs 2023‘te çıkış yapacak. Fiyatı 699 TL olan oyunu Steam‘den ön sipariş verebileceksiniz.