Redmi 10, NBTC Sertifikası Aldı

Bu haftanın başlarında Singapurlu bir perakendecinin web sitesinde görülen Redmi 10, Tayland NBTC tarafından onaylandı ve lansmana bir adım daha yaklaştı.

Taylandlı yetkili, Redmi 10 hakkında, yalnızca 4G’ye sahip bir akıllı telefon olduğunu ve 5G ağlarını desteklemediğini açıklamak dışında hiçbir şey söylemiyor.

Ancak Singapurlu perakendecinin listesi sayesinde, Redmi 10‘un Helio G88 yonga seti tarafından destekleneceğini, Android 11 tabanlı MIUI 12 arayüzü çalıştıracağını ve 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip olacağını biliyoruz.

Akıllı telefon, 8MP selfie kamera için ortasında bir delik bulunan 6,5″ FullHD+ 90Hz LCD ekrana sahip olacak. Arka panelde ise 50MP ana, 8MP ultra geniş, 2MP makro ve 2MP derinlik birimlerinden oluşan dörtlü bir kamera sistemi bulunacak.

Redmi 10 ayrıca yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıya ve 3,5 mm kulaklık jakına sahip olacak. Ayrıca 18W şarj destekli 5.000 mAh pil kullanacak.

Helio G88 destekli akıllı telefon, perakendecinin web sitesinde SGD249 (yaklaşık 155€) fiyatla üç renk seçeneğiyle listelendi, ancak Xiaomi‘den akıllı telefon hakkında henüz bir haber yok.

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