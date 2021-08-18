Redmi 10 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi sessizce Redmi 10’u piyasaya sürdü. Şu anda cihaz Malezya için duyuruldu. Ancak önümüzdeki günlerde diğer pazarlara da gelmesi bekleniyor. Redmi 9‘un üst modeli, her yere güncellenmiş özellikler getiriyor. Gelin bu telefonun özelliklerine, fiyatına ve bulunabilirliğine detaylı bir şekilde göz atalım.

Redmi 10

Redmi 10’un özellikleri, Xiaomi’nin birkaç gün önce yanlışlıkla paylaştığı basın açıklamasıyla örtüşüyor. Telefon, Redmi Note 10 serisine uygun yeni bir tasarımla geliyor.

Telefon plastik bir yapıya sahip ve Karbon Grisi, Çakıl Beyazı ve Deniz Mavisi olmak üzere üç renkte geliyor. İlk iki renk çeşidi mat bir görünüme sahipken, ikincisi parlak bir yüzey sunuyor. Cihaz 161,95 x 75,53 x 8,92 mm boyutlarında ve 181 gram ağırlığında.

Redmi 10, 2400 x 1080 piksel çözünürlükte, AdaptiveSync yenileme hızı (45Hz, 60Hz, 90Hz), ve ortalanmış bir zımba deliği olan bir 6.5 inç LCD panel sunuyor. Panel, hem okuma modu 3.0’ı hem de Güneş Işığı ekranını destekliyor.

Ayrıca, 6 GB’a kadar RAM ve 128 GB dahili depolama ile birleştirilmiş bir MediaTek Helio G88 yonga seti tarafından destekleniyor. Yazılıma gelince telefon Android 11 tabanlı MIUI 12.5‘i çalıştırıyor.

Cihazın arkasında 50MP ana sensör, 8MP ultra geniş, 2MP makro lens ve 2MP derinlik sensöründen oluşan dörtlü bir kamera kurulumu bulunuyor. Oysa selfier ve görüntülü aramalar için 8MP kamera sunuyor.

Bağlantı cephesinde, akıllı telefon çift SIM, 4G, çift bantlı WiFi, Bluetooth 5.0, GNSS (GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS), USB Type-C bağlantı noktasını ve 3,5 mm kulaklık jakını destekliyor.

Telefonun diğer özellikleri arasında yana monte edilmiş bir parmak izi sensörü, çift stereo hoparlör, bir MicroSD kart yuvası ve bir IR blaster yer alıyor. Son olarak, 18W hızlı şarj (kutuya dahil 22.5W şarj cihazı) ve 9W ters şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil ile destekleniyor. Telefon 153 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.