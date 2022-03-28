Redmi 10A Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Hindistan, Nijerya ve Malezya gibi pazarlarda Redmi 10 ve Redmi 10C‘yi piyasaya sürdükten sonra Xiaomi; yeni Redmi 10A ile pazarlara geri döndü. Marka bugün Redmi 10A’yı piyasaya sürdü. Akıllı telefon, diğer Redmi 10 kardeşleriyle benzer bir tasarıma sahip; ancak farklı iç özellikler vaat ediyor.

Redmi 10A

Redmi 10A, HD+ (1600 x 720 piksel) çözünürlüğe sahip; 6,53 inçlik su damlası çentikli bir ekrana sahip. Ekran 400 nit maksimum parlaklığa ve 20:9 en boy oranına sahip. Selfie’ler için tek bir 5MP ön kamerası var ve arkada tek bir 13MP kamera yer alıyor.

Çift SIM’li telefon, 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB dahili depolama ile gelen; MediaTek Helio G25 işlemciye sahip. 512 GB’a kadar depolaması var ve bir microSD kart yuvası ile birlikte gelir.

10W şarj desteğine sahip 5.000 mAh pile sahip. Ses için 3,5 mm kulaklık jakı ve şarj ve veri aktarımı için; bir mikro USB bağlantı noktasına sahip. Güvenlik için, arkaya monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı ve Android işletim sistemine dayalı MIUI 12.5 işletim sistemiyle geliyor.

Akıllı telefonun Moonlight Silver, Smoke Blue ve Shadow Black olmak üzere üç renk seçeneği bulunuyor. Fiyatı ise 102 dolardan başlıyor.

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