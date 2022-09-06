Redmi 11 Prime 5G, Redmi 11 Prime, Redmi A1 Tanıtıldı

Redmi‘nin Hindistan bölümü bugün bir etkinlik düzenledi ve üç giriş seviyesi telefonu duyurdu – Redmi 11 Prime 5G, Redmi 11 Prime ve ultra uygun fiyatlı Redmi A1. Tüm telefonlar Mediatek yonga setleri tarafından destekleniyor ve satışlar bu hafta içinde başlayacak.

Redmi 11 Prime 5G

Bu, üçlünün en güçlü akıllı telefonu. Dimensity 700 yonga seti ve iki bellek seçeneği ile birlikte gelir – 4/64 GB veya 6/128 GB. Ayrıca Xiaomi web sitesinde 4/128 GB olarak listelenen üçüncü bir tane daha var, ancak henüz satışa çıkmadı.

Önde, Full HD+ çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 6.58” LCD ekran bulunur. Su damlası çentiği, 5MP f/2.2 kamera barındırıyor. Redmi 11 Prime 5G, arkada f/1.8 lens ve 2MP derinlik sensörü ile 50MP ana kameraya sahip.

Xiaomi Redmi 11 Prime 5G, MIUI 13‘ü Android 12 üzerinden çalıştırıyor. Pili 5.000 mAh kapasiteye ve 18W şarj desteğine sahip ancak kutudaki adaptör 22,5W desteği sağlayabiliyor.

Diğer öne çıkan özellikler arasında, yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı, iki SIM kart ve bir microSD kart için uzun bir tepsi, 3,5 mm ses jakı ve FM Radyo yer alıyor.

Redmi 11 Prime 5G, Thunder Black, Chrome Silver ve Meadow Green renklerinde sunulmaktadır. İlk satış 9 Eylül‘de yapılacak ve mevcut iki depolama seçeneği için fiyatlar yaklaşık 160$ ve 185$ olacak.

Redmi 11 Prime

Redmi 11 Prime, tüm ayrıntılarını doğrulamadı, ancak 6nm’lik bir yonga olan Helio G99 yonga seti tarafından destekleneceğini öğrendik.

5G kardeşi gibi Redmi 11 Prime da 90Hz yenileme hızına ve FullHD+ çözünürlüğe sahip 6.58” LCD‘nin yanı sıra üstte su damlası çentiğine sahip. Ekranı korumak için üstte Gorilla Glass da var. (Derecelendirmesi belli değil).

Arkada “50MP üçlü kamera sistemi” var, yani 50MP ana ünite ve makro ve derinlik için iki adet 2MP modül. Selfie kamerası 8 MP sensöre sahip.

Redmi 11 Prime, başka bir 5.000 mAh pil getiriyor ve tıpkı 5G versiyonunda olduğu gibi, yalnızca 18W doldurmayı desteklemesine rağmen 22.5W şarj cihazıyla birlikte geliyor. Ayrıca 3,5 mm ses jakı, bir IR blaster ve en yeni Bluetooth 5.3 vardır.

Xiaomi, Redmi 11 Prime’ın “yakında” geleceğini söyleyerek bir lansman tarihi açıklamadı. Yine de fiyatları açıkladı – 4/64 GB için 12,999 INR ve 6/128 GB için 14,999 INR. (Şimdilik sadece Hindistan’da) Renk seçenekleri ise – Siyah, Yeşil ve Mor, son ikisi süslü elmas şekilli tasarıma sahiptir. İlginç bir şekilde telefon, dün Hindistan’da çok az fiyat farkıyla duyurulan Poco M5‘e çok benziyor.

Redmi A1

Redmi A1, geçen yılki Xiaomi Mi A1‘in peşinden gidiyor, sadece çok daha muhafazakar bir bütçeye uymaya çalışıyor. Burada MIUI yok, Redmi A1 temiz bir Android 12 çalıştırıyor.

Redmi A1‘in arkasında kösele bir kaplama var ve panel aslında plastik olsa bile çoğu kişi tasarımın suni deri olduğunu sanabilir. İçeride, 2GB RAM ve 32GB depolama ile birleştirilmiş bir Helio A22 yonga setimiz var. Ayrıca 512 GB’a kadar desteklenen bir MicroSD yuvası da vardır.

Telefonun ön tarafında 720p çözünürlüğe ve 20:9 oranına sahip 6,52 inç LCD ekran bulunuyor. Arka kısımda ise görsel olarak Xiaomi 12 amiral gemilerini andıran çift kamera kurulumu yer alıyor. Bununla birlikte, ana kamera düşük bir 8MP sensöre sahipken, 2MP derinlik sensörü çekimlerinize pek bir şey katmıyor. Son olarak Selfie kamerası 5 MP sensöre sahip.

Daha güçlü kardeşleri gibi, Redmi A1 de 5.000 mAh pile sahip, ancak ne yazık ki alt kısmında bir microUSB (2.0) bağlantı noktası var ve bu, 2022’nin ikinci yarısında piyasaya sürülen bir telefonda olması üzücü.

Redmi A1‘in fiyatı yaklaşık 80 dolardır. İlk flaş satışı 9 Eylül’de yapılacak ve telefon Siyah, Mavi veya Yeşil renklerde satın alınabilir.