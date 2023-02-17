Redmi A2 Sızıntıları Paylaşıldı!

Xiaomi, uygun bir şekilde Redmi A2 adlı geçen yılki Redmi A1’in devamı niteliğinde olan A2 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Xiaomi tarafından resmi açıklama gelmeden, sızıntı haberleri paylaşılmaya başlandı.

Redmi A2, su damlası çentikli ekranı ve arkasında çift kamera kurulumu ile selfie temelinde değişmeyen bir tasarım gelecek. İşlemci kısmında MediaTek’in yeni Helio G36 yonga seti ile piyasaya sürüleceği bildiriliyor. Genel hatları ile bakıldığı zaman Redmi A1’den birçok iz taşıyor.

HD+ çözünürlüğe, 2 GB RAM’e ve genişletilebilir olması gereken 32 GB depolamaya sahip 6,52 inçlik bir IPS LCD ekran ile gelmesi bekleniyor. Arkada 8 MP’lik bir ana kamera ve belirtilmemiş bir ikincil AI modülü bulunmalıdır. Yazılım tarafı Android 13 tarafından karşılanırken, bataryanın 10W şarj desteği ile 5.000 mAh’de gelmesi gerekiyor.

Redmi A2’nin birkaç hafta içinde 97 € (2000 TL) karşılığında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Siyah, mavi ve yeşil renklerde satışa sunulacak.

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