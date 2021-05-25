Redmi AirDots 3 Pro Yarın Satışa Sunulacak!

Xiaomi destekli Redmi, 26 Mayıs’ta yani yarın bir lansman etkinliği düzenleyecek. Şirket bu etkinlikte Redmi Note 10 serisinin yanısıra Redmi AirDots 3 Pro‘yu da satışa sunacağını belirtti.

Adından da anlaşılacağı gibi, Redmi AirDots 3 Pro, markanın yeni nesil gerçek kablosuz kulaklıkları olarak biliniyor. Aynı zamanda Redmi markasının Aktif Gürültü Önleme desteğiyle gelen ilk gerçek kablosuz kulaklıkları olacak.

Redmi, giyilebilir cihazın Pro düzeyinde amiral gemisi sınıfı gürültü azaltma performansı sunduğunu ve derin gürültü azaltmayı desteklediğini söylüyor. Xiaomi’nin diğer bu tür tekliflerine benzer şekilde, bu da Aktif Gürültü Önleme desteğiyle birlikte geliyor.

Şirket, ayrıca “sektördeki en düşük gecikmeli gürültü azaltma kulaklığı” olabilecek bir Ultra düşük gecikme modu da olduğunu söylüyor. Dahası, profesyonel düzeyde görünüm, ses kalitesi ve maliyet etkinliği sunacağı da öne sürülüyor.

Redmi AirDots 3 Pro, Xiaomi’nin piyasadaki en yeni FlipBuds Pro TWS kulaklıklarını 40dB Aktif Gürültü Önleme desteğiyle piyasaya sürmesinden sadece günler sonra geliyor. Redmi’nin bu yeni kulaklığının FlipBuds Pro’dan ne kadar farklı olduğu ise henüz bilinmiyor.

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