Redmi K40 Game Enhanced Edition Bruce Lee Special Edition Tanıtıldı!

Üreticilerin bir telefonun özel bir sürümünü duyurması mobil endüstride bir trend haline geldi. Bu özel sürüm telefonlar bazen popüler kültürden (filmler, anime veya çizgi roman karakterleri) veya diğer markalarla yapılan ortaklıklardan ilham alır. Xiaomi’nin alt markası Redmi ise, Redmi K40 Game Enhanced Edition Bruce Lee Special Edition ile işleri başka bir seviyeye taşımaya karar verdi!

Redmi K40 Game Enhanced Edition Bruce Lee Special Edition, parlak sarı + siyah çift renkli bir kaplama için standart versiyonun donuk renklerini terkediyor. Bruce Lee hayranları bu renklerin rastgele değil, oyuncunun favori rengi olduğunu fark edecekler.

Ortada “Bruce Lee King of Kung Fu” yazılı uzun bir siyah şerit bulunuyor. Çerçeve ve düğmeleri de siyah renkle adeta göz kamaştırıyor. Sarı bir güç düğmesi bulunuyor ve telefonun kenarındaki düğmeler de sarı vurguyla muhteşem bir tasarım sunuyor.

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Redmi K40 Game Enhanced Edition Bruce Lee Special Edition yalnızca özel bir kutuda gelmekle kalmıyor, aynı zamanda özelleştirilmiş aksesuarlara da sahip. Telefon 432 dolar fiyat etiketine sahip. Özellikleri ise Redmi K40 Game Enhanced Edition ile aynı. Tek fark tasarım ve ekstralar diyebiliriz.

Redmi K40 Game Enhanced Edition

Redmi K40 serisindeki en son ürün, kardeşlerinin tasarımına dayanıyor. Merkezlenmiş delikli ekran tasarımını korurken, arka kamera modülüne özelleştirilebilir bir RGB ışığı ekliyor. Sıkıcı yuvarlak/hap şeklindeki LED flaşı şimşek şeklinde sunuyor, çerçeveye geri çekilebilir düğmeleri ekliyor ve ayrıca hoparlör ızgarası tasarımını değiştiriyor. Aynı zamanda, biraz daha kalın (8,3 mm) bir gövdede önemli ölçüde daha büyük bir pil kapasitesi de vaat ediyor.

Redmi K40 Game Enhanced Edition, 6,67 inç esnek bir OLED ekranla geliyor. Ekran 120 Hz yenileme hızına, üç parmak 480 Hz dokunmatik örnekleme hızına, DCI-P3 renk gamına ve HDR10 + sertifikasına sahip. Üç taraftaki çerçeveler 1,8 mm, çene 2,7 mm kalınlığında. Telefonun her iki yanında Gorilla Glass 5 bulunuyor.

Oyun telefonu için Redmi, MediaTek’in Dimensity 1200 işlemcisini tercih ediyor. 6nm yonga setinde, bazı Qualcomm yonga setlerinde gördüğümüz gibi sürücüleri bağımsız olarak yükseltilebilen bir GPU da var. İşlemci, 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB depolama alanıyla eşleştiriliyor.

Redmi K40 Gaming Enhanced Edition, arkasında 64MP üçlü kamera kurulumuna sahip. Bu canavar, sektörde ultra düşük dağılımlı optik cam mercek kullanan ilk telefon ünvanına da sahip. 64MP f/1.65 sensör, 8MP 120 derece ultra geniş açılı kamera ve 2MP 40mm makro kamera ile eşleştirilmiş. Kamera uygulaması birçok yazılım özelliğiyle dolu.

Redmi, Redmi K40 Game Enhanced Edition’ın stereo hoparlörü için JBL ile ortaklık kurdu. Telefonda ayrıca Dolby Atmos, Yüksek Çözünürlüklü Ses (kablolu ve kablosuz), 3 mikrofonlu tasarım (üst, yan ve alt) ve x ekseni doğrusal motor bulunuyor. Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, GPS (NavIC dahil) ve AAC, LDAC ve LHDC kodeklerini destekliyor.

Redmi K40 Game Enhanced Edition, diğer K40 modellerine göre %12 artışla 5065mAh pil kapasitesine sahip. Ardından, Redmi markalı bir akıllı telefonda en hızlısı olan 67W hızlı kablolu şarj ile eşleştiriyor. Telefon ayrıca Quick Charge 3.0 ve Power Delivery 3.0’ı da destekliyor.