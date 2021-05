Redmi K40 Gaming Edition’ın Söküm Videosu Yayınlandı!

27 Nisan’da tanıtılan ve Xiaomi’nin ilk resmi oyun telefonu ünvanına sahip Redmi K40 Gaming Edition, oldukça beğeni topladı. Telefon, yalnızca 1 dakika içerisinde yok sattığı için oldukça popüler bir cihaz haline geldi. Xiaomi, telefonun söküm videosuyla bizi daha da bilgilendirmeye devam ediyor.

Redmi K40 Gaming Edition’ın söküm videosu, cihazın ihtiyaç duyulması halinde kolay onarımlar sağlayacak iyi düzenlenmiş dahili bileşenleri içerdiğini gösteriyor. Video ayrıca, arka kapağa yapıştırılan ve ısı iletimi için ana karta yakın olan havacılık sınıfı altıgen bor nitrür ısı yayma malzemesini de ortaya çıkarıyor. Redmi oyun telefonu, ince yapısına rağmen bir NFC bobin tertibatı ve bir kızılötesi verici içeriyor.

Videoda ayrıca anakart ve kamera sensörleri de gösteriliyor. Cihaz, iyi bir çekim efekti elde etmek için ED ultra düşük dağılımlı optik cam lens içeren ve ayrıca bir reçine lens ile donatılmış bir 64MP ana sensör kullanıyor. Samsung LPDDR4X bellek ve UFS 3.1 flash bellek de gösteriliyor. Dimensity 1200 işlemci belleğin altında bulunuyor ve bu nedenle videoda görünmüyor.

Telefonun arka panelinin işlemcinin bulunduğu yere bakan orta kısmı geniş alanlı bir VC ıslatma plakası ile kaplanırken, üst kısmı ısı iletimi için silikon gres ile kaplanmışa benziyor. Videoda ayrıca Redmi K40 Game Enhanced Edition’ın kullandığı lityum pilin Dongguan New Energy Technology Co., Ltd. (ATL) tarafından üretildiği ve kod adı BM56 olduğunu gösteriliyor.