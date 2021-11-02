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Redmi K40s Gelmeyecek – Redmi K50 Serisi Yolda!

Redmi hayranları, Snapdragon 888 ile güçlendirilmiş bir Redmi K40 serisi telefon bekliyor. Şimdi, şirketin iç pazarda SD888'e sahip bir K40 serisi telefon piyasaya sürmesi pek mümkün görünmüyor. Kaynağımız, şirketin Xiaomi 12 serisini ve Redmi K50 serisini piyasaya sürmeye hazır olduğunu iddia etti.

Ayşen Sıla

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Xiaomi-11T

Geçen yıl XiaomiXiaomi Mi 10T‘nin yeniden markalanmış versiyonu olarak Redmi K30S‘yi piyasaya sürdü. Eylül ayında Xiaomi, küresel pazarlarda Xiaomi 11T ve 11T Pro‘yu tanıttı. 11T’nin Redmi K40s olarak yeniden adlandırılabileceğine dair spekülasyonlar vardı.

Fakat Redmi Genel Müdürü, Redmi K40s’in satışa çıkmayacağını söyledi. Bunun yerine Redmi K50 serisi piyasada yerini alacak. Bir kaynak, Redmi K40s’nin Çin sertifika sitelerinde görünmediğini iddia etti ve bu da ülkede piyasaya sürülmeyeceğini gösteriyor. 

Redmi hayranları, Snapdragon 888 işlemcili bir Redmi K40 serisi telefon bekliyor. Şimdi, şirketin iç pazarda SD888’e sahip bir K40 serisi telefon piyasaya sürmesi pek mümkün görünmüyor. Kaynağımız, şirketin Xiaomi 12 serisini ve Redmi K50 serisini piyasaya sürmeye hazır olduğunu iddia etti.

Redmi-K30s-1

Xiaomi 12’nin bu yıl Aralık ayında satışa çıkmasını bekliyoruz. Telefonda Snapdragon 8 serisi işlemci yer alacak. Redmi K50 serisi, Şubat 2022’de Çin Yeni Yılı civarında satışa çıkacak.

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KaynakMy Smart Price

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