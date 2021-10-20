Xiaomi 12 Serisi Kamerasıyla Dikkat Çekecek!

Xiaomi’nin heyecanla beklenen Xioami 12 serisine dair detaylar gün yüzüne çıkıyor. Görünüşe göre yeni telefon serisi, üç adet 50 megapiksel ana görüntü sensörüne sahip olacak.

Güvenilir bir kaynağa göre Xiaomi; akıllı telefonu arkada 50+50+50 megapiksel kamera çözümü ile piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu, yüksek çözünürlüklü ultra geniş açılı lens ile birlikte büyük bir ana sensör; ve başka bir yüksek çözünürlüklü periskopik telefoto kamerayı içerecek.

Kaynağımız, üç adet 50 megapiksel üçlü kamera sisteminin iki amiral gemisi serisinde piyasaya sürüleceğini de sözlerine ekledi. Söz konusu diğer amiral gemisi serisinin Samsung Galaxy S22 serisi olabilir.

Dolayısıyla, Xiaomi 12 serisi içinde en azından en üst modelin bu üst düzey kamera sistemine sahip olmasını bekleyebiliriz. Beklenen diğer bazı özelliklerden bahsedecek olursak, Qualcomm Snapdragon 898 işlemci; 120W kablolu hızlı şarj ve 100W kablosuz hızlı şarj desteği ile 5.000 mAh‘a kadar pilden bahsedebiliriz.

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