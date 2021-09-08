Xiaomi Mi 12, 200 MP + 50 MP Ana Kameraya Sahip Olacak

Geçtiğimiz hafta Samsung, dünyanın ilk 200MP mobil sensörü, ISOCELL HP1’i tanıttı. Sensörleri bazı üreticilere göndermeye başladığını söyledi ancak hangi şirketlerden bahsettiğini söylemedi. Yeni bir habere göre, Xiaomi’nin 200 MP’lik bir telefon üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Gelecek yıl, Xiaomi’nin Mi 11 serisini takip etmesi bekleniyor. Xiaomi Mi 12 serisi ve modellerden biri 50MP biri 200MP sensör olmak üzere iki ana kameraya sahip olacak.

Samsung’un 200MP sensörünü duyuran tek kamera üreticisi olduğu göz önüne alındığında, Xiaomi’nin ISOCELL HP1 sensörünü kullanacağını ve yeni nesil amiral gemisinin Xiaomi 12 serisindeki bir telefon olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Kaynağımız Xiaomi’nin orta ve üst seviye telefonları için 108MP ve 64MP sensörleri kullanmaya devam edeceğini de ekliyor. Detayları siz okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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