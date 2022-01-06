Redmi K50 67 W Hızlı Şarj ile Geliyor

Günümüzün popüler akıllı telefon markalarından olan Redmi, 2022 senesine bir dolu ürün ile giriyor. Redmi K50 piyasaya çıkmadan bazı özellikleri sızmaya başladı. Özellikle sızan Redmi K50 haberler arasında hızlı şarj desteği ilgi çekti. K50 modelinin detayları belli olmaya başlarken, en dikkat çekici özelliği olarak 67 W hızlı şarj dikkatleri çekti.

Çin bazlı bir firma, K50 serisi piyasaya çıkmadan bazı özelliklerini listeledi. Herkes tarafından 120 W hızlı şarj desteği ile gelmesi planlanan K50 serisi, her model için ayrı bir hızlı şarja sahip olacak. Ancak bu K50 serisi modelleri hakkında henüz net bir bilgi yok. Büyük bir ihtimal ile 120 W hızlı şarj desteği ile gelmesi bekleniyor.

K50 Pro ise 120 W hızlı şarj desteğine sahip bir akıllı telefon olarak raflarda yerini alacak. Ayrıca 4700 mAh batarya boyutu da piyasaya oranla gayet orantılı gözüküyor.

K50 Pro’nun Snapdragon 8 Gen 1 ile raflarda olması beklenirken, şok bir iddia ortaya atıldı. K50 Pro’nun Dimensity 8000 SoC ile geleceği yazıldı. Tabii ki bunun arkasında henüz bir açıklama yapılmadı ama bu durum bir çok kişinin merakını cezbetti.

Dimensity 8000 modeli çok güncel olmasa da halen zirve yolundaki modellerden birisi. Ayrıca Dimensity 9000 modeli bir çok amiral gemisi modelinde kullanıyor ve ona oranla biraz geride yer alıyor. Özellikle K50 Pro’nun içerisinde yer alması beklenen Gaming Edition hakkında pek detaya yer verilmedi. Tüm bu gelişmeleri ilerleyen günlerde net bir şekilde göreceğimizi umuyoruz.

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