Redmi K50 Pro Plus AnTuTu’da Rekor Kırdı!

Xiaomi Perşembe günü resmi olarak amiral gemisi K50 serisinin 17 Mart’ta piyasaya çıkacağını duyurdu. Seri, Redmi K50, Redmi K50 Pro, Redmi K50 Pro Plus ve Redmi K50 Gaming Edition olmak üzere dört modelden oluşuyor. Fakat Redmi K50 Pro Plus, olağanüstü yüksek AnTuTu puanıyla rekor kırdı.

Redmi K50 Pro Plus; AnTuTu kıyaslama platforumda 1 milyondan fazla bir puan topladı. Dimensity 9000 işlemciden güç alan cihaz; CPU puanı olarak 265.743 ve 394.078 GPU puanı olmak üzere 1.041.818 puana ulaştı.

İlk olarak 2021’in sonlarında duyrulan MediaTek Dimensity 9000, TSMC’nin 4nm sürecini benimsiyor. Tamamen yeni ARMv9 mimarisini destekliyor ve 1x 3.05GHz Cortex-X2 süper çekirdeğe; 3x 2.85GHz Cortex-A710 büyük çekirdeğe ve 4x Arm Cortex-A510 küçük çekirdeklerle geliyor.

Redmi K50 serisi, hem Qualcomm hem de MediaTek işlemcileri ile şimdiye kadarki en kapsamlı ve çeşitli seri olmaya hazırlanıyor. Dimensity 9000 ile Redmi K50 Pro Plus‘a ek olarak, Dimensity 8100 işlemcili Redmi K50 Pro ve Redmi K50 Gaming ve Snapdragon 870 ile Redmi K50 de var.