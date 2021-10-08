Redmi K50 Pro Plus’ın Temel Özellikleri Sızdırıldı!

Xiaomi’nin çok sevilen markası Redmi, Redmi K50 serisi üzerinde çalışıyor. Serinin Redmi K50, Redmi K50 Pro ve Redmi K50 Pro Plus adlı üç model sunmasını bekliyoruz. Serinin en üst modelinin temel özellikleri, bugün ortaya çıktı.

Kaynağımıza göre Redmi K50 Pro Plus’ın ekranı; ufak bir delikle gelecek. AMOLED panel, ekran içi parmak izi okuyucu vaat edecek. K40 Pro Plus gibi, K50 Pro Plus da 120Hz yenileme hızı desteğiyle gelecek.

Telefonun, Snapdragon 898 işlemciye sahip olmasını bekliyoruz. Ayrıca 5.000 mAh+ pil de vaat edebilir. Daha önceki sızıntılara dayanarak akıllı telefonun 67W hızlı şarj desteği taşıyabileceğini de belirtelim.

Redmi K40 Pro Plus

Redmi K50 Pro Plus’ın arka kamera kurulumunda 108 megapiksel ana kamera ve periskop yakınlaştırma lensi var. Muhtemelen, üçlü kamera sistemine sahip olacak. Redmi K50 serisinin Şubat 2022’ye kadar piyasaya sürülmesini bekliyoruz.

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