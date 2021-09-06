Redminin Yeni Telefonu Gümbür Gümbür Geliyor!

Güvenilir bir kaynak, Redmi’nin bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı. Telefon, Qualcomm Snapdragon 870 işlemciye sahip olacak ve 120Hz yenileme hızı sunacak.

Söylentilere göre Redmi, Snapdragon 870 işlemciye sahip yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Ayrıca, bu modelin FHD+ (2400x1080px) çözünürlüğe sahip 6.7 inç OLED ekrana ve arkada 50 megapiksel ana kameraya sahip olacağı söyleniyor.

Yeni telefonun hangi seriye dahil olacağı belirsiz olsa da, K40 serisinin yeni bir modeli olabileceği ve K40S olarak adlandırılabileceği söyleniyor. Veya bu telefon K50 serisine de dahil olabilir.

Redmi Note 10 Pro

Bilgiler, bu akıllı telefonun SM8250 olan model numarasını da ortaya çıkardı. Ne yazık ki, bu cihazla ilgili diğer ayrıntılar şu anda bilinmiyor. Kaynağımız bu modelin önümüzdeki yıl piyasada bulunacağına inanıyor. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.

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