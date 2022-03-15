Redmi K50 Serisi Gümbür Gümbür Geliyor!

Geçen ay Çin’de Redmi K50 Gaming Edition akıllı telefonunu piyasaya sürdükten sonra; şirket şimdi Redmi K50 serisindeki diğer telefonları piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve 17 Mart’ta bir etkinlik planladı.

Resmi lansman etkinliğine sadece birkaç gün kala Xiaomi; gelecek akıllı telefonların bazı temel özelliklerini; posterler aracılığıyla açıklamaya başladı ve en sonuncusunda ise şirket pil kapasitesi ve şarj hızıyla ilgili ayrıntıları paylaştı.

Redmi tarafından paylaşılan son poster, yeni bir K50 serisi akıllı telefonun; 5.000 mAh pil ile geleceğini ve ayrıca 120W hızlı şarj teknolojisi desteği ile geleceğini ortaya koyuyor. Şirket ayrıca akıllı telefonu 17 dakika içinde tamamen şarj edebileceğini iddia etmişti.

Son zamanlarda, Xiaomi destekli marka; Redmi K50 serisi akıllı telefonların 2K ekran çözünürlüğünü destekleyen Samsung’dan bir ekrana sahip olacağını doğrulamıştı. 526 ppi piksel yoğunluğuna sahip olduğu ve çeşitli gelişmiş ayarları desteklediğini de belirtelim.

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