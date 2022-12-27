Redmi K60E Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi‘nin yan markası Redmi nihayet en yeni Redmi K60 serisini duyurdu. Seri, Redmi K60 ve K60 Pro‘yu da içeriyor. Marka ayrıca serinin alt modeli olan Redmi K60E’yi de piyasaya sürdü. Dimensity 8200 işlemci, 120Hz AMOLED ekran ve çok daha fazlasını sunuyor. Gelin, lansmanı yeni yapılan akıllı telefonun teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Redmi K60E

Redmi K60E, serideki diğer iki modelden farklı bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Üçgen bir biçimde hizalanmış üç kameralı dikdörtgen bir kamera modülüne sahip. Ana sensör, diğer ikisinden daha büyük görünüyor. Cihazın ön panelinin ortasında, selfie kamerasını yerleştiren bir delik bulunuyor.

Teknik özelliklere gelecek olursak cihaz, 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.67 inçlik bir Samsung OLED ekranla geliyor. 480 Hz dokunmatik örnekleme hızına, 8 bit renk derinliğine ve 1200 nit tepe parlaklığına sahip. Akıllı telefon, yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı ile donatılmış. Redmi K60E, Dimensity 8200 işlemci desteği taşıyor.

Fotoğrafçılık için, telefonda OIS destekli 48MP ana sensör, 8MP ultra geniş lens ve 2MP makro kamera bulunuyor. Ön tarafta 20 megapiksellik bir selfie kamera var. 5.500 mAh pil ile çalışan Redmi K60E, 67 W hızlı şarjı destekliyor.

MIUI 14 ile Android 13 işletim sistemi desteği taşıyan telefon, çift SIM, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, IR blaster ve bir USB Type-C bağlantı noktası gibi diğer ortak özelliklerle donatılmış. Akıllı telefon, Siyah, Beyaz ve Camgöbeği olmak üzere üç renkte geliyor ve 315 dolar fiyatla satışa çıkıyor.