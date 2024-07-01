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Akıllı Telefon

Redmi K70 Ultra İçin Çıkış Tarihi Verilidi!

İbrahim Özbek İbrahim Özbek
1 Temmuz 2024
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redmi k70 ultra

Günümüzün en popüler akıllı telefon markalarından olan Redmi, yeni göz bebeği akıllı telefon K70 Ultra için çıkış tarihi verdi. Tarihin yanı sıra modelin de detayları belli oldu.

Redmi tarafından resmi olarak yapılan açıklamalara göre, yeni amiral gemisi modeli Redmi K70 Ultra veya ulusalda ki adıyla Xiaomi 14T Pro bu ay gerçekleşecek büyük lansman etkinliği ile teknoloji dünyasına tanıtılacak. Son zamanlarda gündemde olan ve teknoloji dünyasının meraklarını üzerine toplayan model, Temmuz ayında resmi olarak tanıtılacak.

Redmi tarafından yapılan açıklamaya göre, lansman tarihi dışında başka bir detaya yer verilmese de sızıntılar bizleri yine yalnız bırakmadı. Ortaya çıkan son bilgilere göre MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9300 Plus yonga setinden güç alacak olan Redmi K70 Ultra, 24GB’a kadar LPDDR5X RAM bellekler ile donatılacak. Depolama tarafında 1TB’a kadar birçok seçenek sunacak olan K70 Ultra, elektriksel anlamda gücünü 120W hızlı şarj destekli 5500 mAh’lik pilinden alacak.

redmi k70 ultra

Ülkemizdeki stok durumu ve fiyatı hakkında pek detay verilmese de Avrupa raflarında 410 euro bandında satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

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