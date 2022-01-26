Redmi Note 11 Serisi Bugün Küresel Pazara Geliyor!

Redmi Note 11 serisi ilk olarak Çin’de Ekim 2021’de görücüye çıktı ve nihayet küresel pazara da geliyor. Ancak küresel modellerin Çinli muadilleriyle neredeyse hiçbir ortak noktası olmayacak. Elbette, aynı adı taşıyorlar ve tasarımları oldukça benzer, ancak teknik özellikler ve fiyat açısından son derece farklı.

Redmi Note 11 Serisi

Küresel Redmi Note 11 serisi, Redmi Note 11 Pro 5G, Note 11 Pro ve Note 11‘den oluşuyor. Redmi Note 11 Pro 5G, adından da anlaşılacağı gibi, 5G destekli tek Note 11 modeli olacak. 5G biti, Snapdragon 690 5G işlemciyle destekleniyor.

Telefonda, 6GB/64GB, 6GB/128GB, 8GB/128GB RAM/depolama modelleri yer alıyor. Ekran 6,6 inç boyutunda ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir FHD+ AMOLED panelden oluşuyor.

Redmi Note 11 Pro 5G, 108MP sensör tarafından yönetilen üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Ana kamera, 8MP ultra geniş ve 2MP makro sensör desteği taşıyor. Ön kamera, merkeze hizalanmış bir delik içine yerleştirilmiş 16 MP’lik bir sensör ile geliyor. Pil, 67W şarj desteği ile 5.000 mAh boyutunda.

5G özelliği olmayan Redmi Note 11 Pro ise Mediatek Helio G96 işlemciyle geliyor. Tıpkı Pro 5G gibi, bu da 6,6 inç FHD+ 120Hz AMOLED panele sahip. Fotoğraf, 8MP + 2MP + 2MP sensörlerle tamamlanan 108MP ana işlemciyle oluşan; dörtlü bir kamera kurulumu ile geliyor. Ön kameranın yine 16MP çözünürlük sunmasını bekliyoruz.

Son olarak, 90 Hz yenileme hızına sahip bir FHD+ AMOLED panele sahip olduğu söylenen; standart Redmi Note 11’den bahsedelim. Telefon Snapdragon 680 4G işlemciyle geliyor. Ayrıca arkadaki dörtlü kamera kurulumu, 50MP Samsung ISOCELL JN1 ana sensör ile gelecek. Şarj hızı 33W’a düşürülmesine rağmen, pil yeniden 5.000 mAh boyutunda.

Redmi Note 11 serisinin tüm modellerinin stereo hoparlör kurulumuyla gelmesi; ve kutudan çıktığı haliyle Android 11 tabanlı MIUI 13‘e sahip olmasını bekliyoruz.

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