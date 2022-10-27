Redmi Note 12 Pro Serisi Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Planlandığı gibi Xiaomi, Redmi Note 12 Pro serisini bugün tanıttı. Seri, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro Plus ve Redmi Note 12 Explorer Edition olmak üzere üç modelden oluşuyor. Ayrıca Redmi Note 12 Pro Plus’a dayalı bir Redmi Note 12 Yibo Edition da var.

Üç akıllı telefon yalnızca belirli özelliklerde farklılık gösterirken, özelliklerin çoğu bu telefonlar arasında ortak. Aynı telefonun farklı modelleri olarak da adlandırılabilirler, tıpkı Redmi Note 11T Pro serisi gibi çok benzerler. Gelin birlikte göz atalım.

Redmi Note 12 Pro Serisi

Redmi Note 12 Pro serisindeki her üç model de 2.400 x 1.080 piksel (FHD+), 120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı, 1920Hz PWM karartma ve 6.67 inç ortalanmış delikli OLED ekrana sahip. 16.000 seviye karartma. 20:9 panel 5.000.000:1 kontrast oranı, 10 bit renk derinliği, 900 nit parlaklık seviyesi, HDR10+, HDR10 ve Dolby Vision’ı destekliyor.

Telefonlar, LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 depolama ile eşleştirilmiş bir MediaTek Dimensity 1080 işlemci desteği taşıyor. Pro Plus ve Explorer Edition, 3.000 mm² VC soğutma sistemine sahipken, normal Pro sürümü 2.000 mm² daha küçük grafen tabanlı soğutma sistemiyle geliyor.

Üçlü, yanda bir parmak izi sensörü, bir IR blaster, bir x ekseni doğrusal titreşim motoru, çift stereo hoparlör ve 3,5 mm kulaklık girişi ile birlikte geliyor. Üzerindeki bağlantı seçenekleri arasında çift SIM, 5G, WiFi 6, GNSS, NFC ve USB Type-C bulunuyor.

Cihazlar, Android 12 tabanlı MIUI 13’ü çalıştırıyor. Pro ve Pro Plus, 5.000 mAh pil ile destekleniyor. Ancak Explorer, 4.300 mAh pil barındırıyor. Büyük farklılıklardan bahsedersek Pro, 50MP Sony IMX766 ana kameraya sahip. Bu 1/1.56 inç sensörde 6P lens, f/1.88 diyafram ve OIS bulunuyor.

Öte yandan, Pro Plus ve Explorer Edition, 1/1.4-inç boyutunda 200MP Samsung ISOCELL HPX ana kamerayı sergiliyor. 7P lens, ALD kaplama, f/1.65 diyafram ve OIS ile birlikte geliyor.

Ancak, her üç telefon da aynı 8MP ultra geniş kameraya ve 2MP makro kameraya sahip. Ayrıca aynı 16MP ön kamerayla geliyor. Farklı şarj hızlarını destekliyorlar. Pro, Pro Plus ve Explorer Edition sırasıyla 67W, 120W ve 210 hızlı şarjı destekliyor.

Fiyatı

Redmi Note 12 Pro, Çin’de aşağıdaki fiyat etiketlerinde perakende satış yapacak

Redmi Not 12 Pro

6GB + 128GB – 235 dolar

8GB + 128GB – 249 dolar

8GB + 256GB – 276 dolar

12GB + 256GB – 304 dolar

Renkler

Siyah

Beyaz

Mavi

Menekşe

Redmi Not 12 Pro Plus

8GB + 256GB – 304 dolar

12GB + 256GB – 332 dolar

Renkler

Siyah

Beyaz

Mavi

Redmi Not 12 Yibo Edition

8GB + 256GB – 359 dolar

Redmi Not 12 Explorer Edition

8GB + 256GB – 2,399 ¥ (332 $)

Renkler

Siyah

Yukarıda bahsedilen tüm cihazlar ön siparişe hazır ve 31 Ekim’de saat 20.00’den itibaren satın alınabilecek. Öte yandan, geri kalanlar 11 Kasım’dan itibaren ön siparişe sunulacak. 13 Kasım’da satışa çıkacak.