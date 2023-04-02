Redmi Note 12 Pro Türkiye’de Satışa Çıkıyor!

Günümüzün en büyük teknoloji marklarından Redmi, yeni göz bebeği Note 12 Pro modelini ülkemizde de satışa çıkaracak.

Xiaomi markasının alt dalı olan Redmi, piyasaya sürdüğü fiyat performans ürünleri ile göze çarpıyor. Özellikle uygun fiyatları akıllı telefonları ülkemizde sıklıkla tercih edilen modeller arasında yer alıyor.

6 GB RAM + 128 GB depolama sahip olacak. Qualcomm Snapdragon 732G işlemciye sahip olan telefon, 6,67 inç FHD+ AMOLED ve 120 Hz yenileme hızı sunan bu ekran, en üstte 1.100 nit parlaklık getiriyor olmasıyla dikkat çekiyor. 16 MP selfie kamerasına sahip olan telefonun arkasında, 108 MP geniş açılı kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik kameraları bir araya geliyor.

67W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pile sahip Note 12 Pro 4G, parmak izi sensörünü yan tarafında taşıyor.

Redmi Note 12 Pro modelinin ülkemizde hangi fiyat etiketi ile satışı çıkacağına dair herhangi bir bilgi yer almıyor.

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