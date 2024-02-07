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Oyun sektörünün hızlı gelişimi, sektörde kullanılan donanım cihazları konusunda da rekabeti oldukça artırdı. Teknoloji sektöründe faaliyet gösteren pek çok marka artık oyun sektörüne yönelik cihazların üretimine de ağırlık verdi. Çoğunlukla fiyat performans ürünü olan telefonları ile bilinen RedMi, oyunculara yönelik cihazları da ürün gamına aldı. Markanın şimdiki bahsedeceğimiz ürünü de bir oyuncu monitörü. Redmi’den yeni mini LED ekran oyuncu monitörü geliyor. İşte detaylar…

Redmi’den Yeni Mini LED Ekran Oyuncu Monitörü

Çin teknoloji devi olan Xiaomi’nin alt kuruluşlarından biri olan Redmi’yi en çok ülkemizde satılan uygun fiyatlı denilebilecek telefonlarından tanıyoruz. Teknolojik ürünler alanında hem kalite hem de tasarım bakımından kendini geliştiren şirket, oyun endüstrisine yönelik ürünler de üretmekte. Oyun sektöründeki büyüyen rekabette ben de varım diyen Redmi, bu kapsamda ürettiği cihazlara bir yenisini daha ekleyerek mini bir oyuncu monitörü çıkardı.

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Markanın yeni mini oyuncu monitörü Redmi G Pro adı ile piyasaya sunuldu. 27 inç büyüklüğünde bir monitör olan G Pro, LED panel barındırmakta. İnce çerçevelerle çevrilmiş ekran 180 Hz tazeleme hızı ve 1 ms gibi bir tepki süresine sahip. Ayrıca 1000 nit parlaklık ve HDR1000 desteği de mevcut durumda.

Redmi Mini Oyuncu Monitörü Özellikleri

Markanın yeni oyuncu monitöründe 1152 bölge ve 4608 lamba devresi bulunuyor. Bununla birlikte cihazda 4 seviyeli ışık kontrolü ile dinamik arka ışık fonksiyonu yer almakta. Bunlar da görüntünün daha parlak ve daha üst kalitede olmasını sağlayarak kullanıcının oyun deneyimini artırıyor. Redmi 27 inç oyuncu monitörü ekranı 1000 nit parlaklığa çıkabilirken siyah noktalarda ise 0.001 nit parlaklık seviyesine düşebiliyor. Bu özellik sayesinde ekranda siyahlar daha siyah, beyazlar daha beyaz oluyor ve monitör üst kalite bir görünüm sunuyor.

Redmi oyuncu monitörü 1000000:1 kontrast oranına sahip ve 180 Hz tazeleme hızı ile net görüntü elde edilmiş oluyor. Redmi yeni oyuncu monitörü 1,07 milyar renge sahip ve Adobe RGB, DCI-P3 ve sRGB gamlarının tamamını kapsıyor. Monitör oyun severlere üst kalitede oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor. Tasarım tarafında ise ince çerçeveleri ile öne çıkan Redmi mini oyuncu monitörü bağlantı çıkışı tarafında ise ikişer tane DP 1.4 ve HDMI 2.0 girişleri yer alıyor.

Redmi Mini Oyuncu Monitörü Fiyatı Ne Kadar?

Çin pazarına yönelik olarak tasarlandığı belirtilen Redmi G Pro 27 oyuncu monitörü yaklaşık 300 dolar etiket fiyatı ile satışa sunulmuş durumda. Cihaz ülkemiz oyun pazarına girer mi, henüz bilinmiyor.