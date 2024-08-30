Ana Sayfa » Otomobil Reeder Elektrikli Araç Ön Siparişleri Eylül’de Başlıyor! Otomobil Reeder Elektrikli Araç Ön Siparişleri Eylül’de Başlıyor! Emine Emre 11 Görüntüleme

Yerli teknoloji şirketi Reeder elektrikli araç üretimine başlayacağını 2024 yılının başlarında açıklamıştı. Son dönemde araç piyasasında elektrikli arabaların ön plana çıkması Reeder teknoloji şirketini de harekete geçirdi. Bu kapsamda marka 3 farklı model elektrikli araçla pazarda kendine yer bulacak. Söz konusu modellerden ReeVFancy ile ilgili yeni gelişmeler var; Reeder elektrikli araç ön siparişleri Eylül’de başlıyor.

Reeder Elektrikli Araç Ön Siparişleri Eylül’de Başlayacak!

Reeder hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören yerli teknoloji şirketi olarak ön plana çıkıyor. Son dönemde elektrikli araçlara olan ilgi Reeder’ı da bu alanda yatırım yapmaya yöneltti. Bu kapsamda şirket elektrikli araba üreteceğini 2024 yılının başlarında aktarmıştı. Yenilikçi eylem planları ile elektrikli araba modellerini Türkiye ekonomisine kazandırmayı hedefleyen marka, amacı doğrultusunda yoluna emin adımlarla devam ediyor.

En güncel teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Samsun’da bulunan üretim tesislerinde elektrikli araba üretimini gerçekleştiren Reeder ReeVFancy modelinde seri üretim aşamasına geldi. Reeder KAP’a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yaptığı bildirim ile söz konusu arabaların üretim süreçlerinde geldiği noktayı kamuya duyurdu. Bahse konu KAP bildiriminde Reeder, Reeder Fancy model elektrikli aracın test versiyonu üretiminin yüzde 100 başarı ile sonuçlandığını deklare etti.

Reeder Fancy modelinin Elektromanyetik Uyumluluk Testleri’nin (EMC) yapılacağını ve ardından Araç Tip Onay Belgesi’nin alınacağını açıklayan Reeder, bu aşamalardan sonra onaylı raporlarla sertifikasyon işlemlerinin tamamlanacağını duyurdu. Bu belgelendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Reeder Fancy modelinin seri üretimine başlanacağını duyuran şirket bu süreçte ön siparişlerin de alınacağını deklare etti.

Reeder Fancy Seri Üretime Başlıyor!

Fancy modelinde seri üretime başlayacak olan Reeder bu kapsamda gerekli malzeme ve tedarik siparişlerini oluşturmaya başlamış durumda. Kap bildiriminde belirtildiği üzere 2024 Eylül ayında Fancy modelinin tanıtımı Samsun’da gerçekleştirilecek ve bununla birlikte ön siparişler alınmaya başlayacak.

Reeder açıklamasında bu yeni teknoloji hakkında Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini ve tüm dünyada değişen teknolojiye ayak uydurmaya çalıştıklarını aktardı. Farklılaşan teknoloji ve bununla birlikte değişen ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak çalışmalarını sürdüren markanın bu alanda 3 farklı model tasarladığını da belirtelim. Bunlar; reEV Classical, reeder Fancy ve reeV Max şeklinde.

3 farklı model ile elektrikli araç piyasasında boy gösterecek olan Reeder’ın diğer modellerinin seri üretimine de kısa zamanda başlanması bekleniyor. Bu kapsamda üst segmente hitap eden ReeV Max modelinin en son piyasaya çıkması bekleniyor.