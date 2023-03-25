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Remnant 2’den 9 Dakikalık Oynanış Videosu Geldi!

Remnant 2'de insanlıktan geriye kalanlar ile, korkunç dünyalarda yeni ölümcül yaratıklar ve tanrısal baş düşmanlarla mücadele edeceksiniz.

Mustafa

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Remnant 2

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Günümüzde birden fazla aksiyon oyunu çıkmakta bu oyunlar arasında yerini alan Remnant 2 oldukça ses getirmeye devam ediyor. PPG nişancı oyun türünde gelecek oyun için şirket 9 dakikalık detaylı bir oynanış videosu yayınladı.

Oyunun konusunu sizlere kısaca özetleyelim; Remnant 2’de insanlıktan geriye kalanlar ile, korkunç dünyalarda yeni ölümcül yaratıklar ve tanrısal baş düşmanlarla mücadele edeceksiniz. Bu oyunu isterseniz arkadaşlarınız ile birlikte oynama şansınız olacak.,

Oyun içi mekaniklere göz attığımız zaman aksiyonun eksik olmadığı ve küçük yaratıkların yanında Boss karakterler dediğimiz büyük ve oldukça güçlü yaratıklarla bol bol karşılaşacağız.

Grafik konusu ele alacak olursak oyun içinde izlediğiniz gibi grafik konusunda oldukça iyi bir iş çıkarmışa benziyorlar. Özellikle oyun içinde genellikle karanlık ve kasvetli bir ortam bulunduğu için grafik konusuna oldukça dikkat edilmiş. Silahlar konusunda da aynı şeyi söyleyebiliriz.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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